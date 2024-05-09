День ангела 10 травня: кого вітати з іменинами та як зробити це душевно

Привітання з днем ангела здатні приємно здивувати та розчулити. Саме тому підбирайте щирі слова для іменинників.
У кого іменини 10 травня, а також як красиво вітати зі святом розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Апостроф", "ОГОUA".
Кого вітати з днем ангела 10 травня
Іменинники цього дня:
Георгій
Єгор
Іван
Іларіон
Микола
Павло
Петро
Семен
Сергій
Степан
Ян
Анастасія
Марія.
Душевні SMS на іменини
"Нехай ангел тебе не покидає, нехай удача від тебе не відходить, нехай мужність веде тебе до благородної перемоги. Від щирого серця бажаю здоров’я, любові, благополуччя, миру, радості, міцних сил і першості у всьому. Хай щастить!"
"Вітаю з Днем Ангела! У це свято бажаю тобі завжди знаходити сили, щоб протягнути руку допомоги нужденним і частіше зустрічати на життєвому шляху таких же добрих і чуйних людей, як ти. Нехай в твоїй душі панує гармонія та любов!"
"У день твого Ангела хочеться побажати тобі, щоб твоє світле, радісне життя було наповнене любов’ю до ближніх, щастям, добробутом. Нехай близькі завжди радують, друзі будуть поруч і все в житті складається вдало"
Привітання з днем ангела у віршах
"Хай добрий Ангел береже від зла,
Дарує щастя, душу зігріває!
Тобі бажаю я тепла,
Любові і удачі побажаю.
Хай доленьку завжди твою несе
На ніжних крилах радості й достатку,
Хай буде у житті лиш добре все
І все обов’язково у порядку!".