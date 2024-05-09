День ангела 10 мая: кого поздравить с именинами и как сделать это душевно

Поздравления с днем ангела способны приятно удивить и умилить. Именно поэтому подбирайте искренние слова для именинников.
У кого именины 10 мая, а также как красиво поздравлять с праздником, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Апостроф", "ОГОUA".
Кого поздравить с днем ангела 10 мая
Именинники этого дня:
Георгий
Егор
Иван
Илларион
Николай
Павел
Петр
Семен
Сергей
Степан
Ян
Анастасия
Мария.
Душевные SMS на именины
"Пусть ангел тебя не покидает, пусть удача от тебя не отходит, пусть мужество ведет тебя к благородной победе. От всего сердца желаю здоровья, любви, благополучия, мира, радости, крепких сил и первенства во всем. Удачи!"
"Поздравляю с Днем Ангела! В этот праздник желаю тебе всегда находить силы, чтобы протянуть руку помощи нуждающимся и чаще встречать на жизненном пути таких же добрых и отзывчивых людей, как ты. Пусть в твоей душе царит гармония и любовь!"
"В день твоего Ангела хочется пожелать тебе, чтобы твоя светлая, радостная жизнь была наполнена любовью к ближним, счастьем, благополучием. Пусть близкие всегда радуют, друзья будут рядом и все в жизни складывается удачно"
Поздравления с днем ангела в стихах на украинском языке
"Хай добрий Ангел береже від зла,
Дарує щастя, душу зігріває!
Тобі бажаю я тепла,
Любові і удачі побажаю.
Хай доленьку завжди твою несе
На ніжних крилах радості й достатку,
Хай буде у житті лиш добре все
І все обов’язково у порядку!".