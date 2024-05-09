День ангела 10 травня: кого вітати з іменинами та як зробити це душевно
Кого вітати з іменинами 10 травня (ілюстрація: freepik.com)
Привітання з днем ангела здатні приємно здивувати та розчулити. Саме тому підбирайте щирі слова для іменинників.
У кого іменини 10 травня, а також як красиво вітати зі святом розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Апостроф", "ОГОUA".
Кого вітати з днем ангела 10 травня
Іменинники цього дня:
- Георгій
- Єгор
- Іван
- Іларіон
- Микола
- Павло
- Петро
- Семен
- Сергій
- Степан
- Ян
- Анастасія
- Марія.
Душевні SMS на іменини
- "Нехай ангел тебе не покидає, нехай удача від тебе не відходить, нехай мужність веде тебе до благородної перемоги. Від щирого серця бажаю здоров’я, любові, благополуччя, миру, радості, міцних сил і першості у всьому. Хай щастить!"
- "Вітаю з Днем Ангела! У це свято бажаю тобі завжди знаходити сили, щоб протягнути руку допомоги нужденним і частіше зустрічати на життєвому шляху таких же добрих і чуйних людей, як ти. Нехай в твоїй душі панує гармонія та любов!"
- "У день твого Ангела хочеться побажати тобі, щоб твоє світле, радісне життя було наповнене любов’ю до ближніх, щастям, добробутом. Нехай близькі завжди радують, друзі будуть поруч і все в житті складається вдало"
Привітання з днем ангела у віршах
"Хай добрий Ангел береже від зла,
Дарує щастя, душу зігріває!
Тобі бажаю я тепла,
Любові і удачі побажаю.
Хай доленьку завжди твою несе
На ніжних крилах радості й достатку,
Хай буде у житті лиш добре все
І все обов’язково у порядку!".
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