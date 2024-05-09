День ангела 10 травня: кого вітати з іменинами та як зробити це душевно

Кого вітати з іменинами 10 травня (ілюстрація: freepik.com)

Привітання з днем ангела здатні приємно здивувати та розчулити. Саме тому підбирайте щирі слова для іменинників.

У кого іменини 10 травня, а також як красиво вітати зі святом розповідає РБК-Україна (проект Styler). Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Апостроф", "ОГОUA".