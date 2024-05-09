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День ангела 10 травня: кого вітати з іменинами та як зробити це душевно

Четвер 09 травня 2024 22:02
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День ангела 10 травня: кого вітати з іменинами та як зробити це душевно Кого вітати з іменинами 10 травня (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Привітання з днем ангела здатні приємно здивувати та розчулити. Саме тому підбирайте щирі слова для іменинників.

У кого іменини 10 травня, а також як красиво вітати зі святом розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Апостроф", "ОГОUA".

Кого вітати з днем ангела 10 травня

Іменинники цього дня:

  • Георгій
  • Єгор
  • Іван
  • Іларіон
  • Микола
  • Павло
  • Петро
  • Семен
  • Сергій
  • Степан
  • Ян
  • Анастасія
  • Марія.

Душевні SMS на іменини

  • "Нехай ангел тебе не покидає, нехай удача від тебе не відходить, нехай мужність веде тебе до благородної перемоги. Від щирого серця бажаю здоров’я, любові, благополуччя, миру, радості, міцних сил і першості у всьому. Хай щастить!"
  • "Вітаю з Днем Ангела! У це свято бажаю тобі завжди знаходити сили, щоб протягнути руку допомоги нужденним і частіше зустрічати на життєвому шляху таких же добрих і чуйних людей, як ти. Нехай в твоїй душі панує гармонія та любов!"
  • "У день твого Ангела хочеться побажати тобі, щоб твоє світле, радісне життя було наповнене любов’ю до ближніх, щастям, добробутом. Нехай близькі завжди радують, друзі будуть поруч і все в житті складається вдало"

Привітання з днем ангела у віршах

"Хай добрий Ангел береже від зла,
Дарує щастя, душу зігріває!
Тобі бажаю я тепла,
Любові і удачі побажаю.

Хай доленьку завжди твою несе
На ніжних крилах радості й достатку,
Хай буде у житті лиш добре все
І все обов’язково у порядку!".

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, чи можна ходити на кладовище після обіду.

Окрім цього, раніше ми вже розповідали, що трьом знакам Зодіаку пощастить до кінця весни.

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День ангела Свята
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