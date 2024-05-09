День ангела 10 мая: кого поздравить с именинами и как сделать это душевно
Кого поздравить с именинами 10 мая (иллюстрация: freepik.com)
Поздравления с днем ангела способны приятно удивить и умилить. Именно поэтому подбирайте искренние слова для именинников.
У кого именины 10 мая, а также как красиво поздравлять с праздником, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Апостроф", "ОГОUA".
Кого поздравить с днем ангела 10 мая
Именинники этого дня:
- Георгий
- Егор
- Иван
- Илларион
- Николай
- Павел
- Петр
- Семен
- Сергей
- Степан
- Ян
- Анастасия
- Мария.
Душевные SMS на именины
- "Пусть ангел тебя не покидает, пусть удача от тебя не отходит, пусть мужество ведет тебя к благородной победе. От всего сердца желаю здоровья, любви, благополучия, мира, радости, крепких сил и первенства во всем. Удачи!"
- "Поздравляю с Днем Ангела! В этот праздник желаю тебе всегда находить силы, чтобы протянуть руку помощи нуждающимся и чаще встречать на жизненном пути таких же добрых и отзывчивых людей, как ты. Пусть в твоей душе царит гармония и любовь!"
- "В день твоего Ангела хочется пожелать тебе, чтобы твоя светлая, радостная жизнь была наполнена любовью к ближним, счастьем, благополучием. Пусть близкие всегда радуют, друзья будут рядом и все в жизни складывается удачно"
Поздравления с днем ангела в стихах на украинском языке
"Хай добрий Ангел береже від зла,
Дарує щастя, душу зігріває!
Тобі бажаю я тепла,
Любові і удачі побажаю.
Хай доленьку завжди твою несе
На ніжних крилах радості й достатку,
Хай буде у житті лиш добре все
І все обов’язково у порядку!".
Напомним, недавно стало известно, можно ли ходить на кладбище после обеда .
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