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День ангела 10 мая: кого поздравить с именинами и как сделать это душевно

Четверг 09 мая 2024 22:02
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День ангела 10 мая: кого поздравить с именинами и как сделать это душевно Кого поздравить с именинами 10 мая (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Поздравления с днем ангела способны приятно удивить и умилить. Именно поэтому подбирайте искренние слова для именинников.

У кого именины 10 мая, а также как красиво поздравлять с праздником, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Апостроф", "ОГОUA".

Кого поздравить с днем ангела 10 мая

Именинники этого дня:

  • Георгий
  • Егор
  • Иван
  • Илларион
  • Николай
  • Павел
  • Петр
  • Семен
  • Сергей
  • Степан
  • Ян
  • Анастасия
  • Мария.

Душевные SMS на именины

  • "Пусть ангел тебя не покидает, пусть удача от тебя не отходит, пусть мужество ведет тебя к благородной победе. От всего сердца желаю здоровья, любви, благополучия, мира, радости, крепких сил и первенства во всем. Удачи!"
  • "Поздравляю с Днем Ангела! В этот праздник желаю тебе всегда находить силы, чтобы протянуть руку помощи нуждающимся и чаще встречать на жизненном пути таких же добрых и отзывчивых людей, как ты. Пусть в твоей душе царит гармония и любовь!"
  • "В день твоего Ангела хочется пожелать тебе, чтобы твоя светлая, радостная жизнь была наполнена любовью к ближним, счастьем, благополучием. Пусть близкие всегда радуют, друзья будут рядом и все в жизни складывается удачно"

Поздравления с днем ангела в стихах на украинском языке

"Хай добрий Ангел береже від зла,
Дарує щастя, душу зігріває!
Тобі бажаю я тепла,
Любові і удачі побажаю.

Хай доленьку завжди твою несе
На ніжних крилах радості й достатку,
Хай буде у житті лиш добре все
І все обов’язково у порядку!".

Напомним, недавно стало известно, можно ли ходить на кладбище после обеда .

Кроме того, ранее мы уже рассказывали, что трем знакам Зодиака повезет до кнца весны.

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