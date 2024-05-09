День ангела 10 мая: кого поздравить с именинами и как сделать это душевно

Кого поздравить с именинами 10 мая (иллюстрация: freepik.com)

Поздравления с днем ангела способны приятно удивить и умилить. Именно поэтому подбирайте искренние слова для именинников.

У кого именины 10 мая, а также как красиво поздравлять с праздником, рассказывает РБК-Украина (проект Styler). При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Апостроф", "ОГОUA".