День ангела 10 липня: привітання для іменинників

Іменини - це більше, ніж просто свято імені. Це час згадати про ангела-охоронця, що завжди пильнує за кожною людиною.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує іменини 10 липня та як правильно вітати з днем ангела.

Кого вітати з іменинами - список

Данило

Олександр

Антон

Петро

Степан

Георгій

Леонтій

Нестор.

Привітання з днем ангела прозою

З Днем Ангела! Нехай ангел завжди оберігає вас, даруючи впевненість у завтрашньому дні і захищаючи від усіх негараздів. Бажаю вам безмежного щастя, здоров'я і миру у душі.

***

Вітаю з Днем Ангела! Нехай кожен день твого життя буде сповнений світлом, щастям і добротою. Бажаю тобі міцного здоров'я, незламної віри в себе і невичерпного натхнення. Нехай ангел-охоронець завжди підтримує тебе і веде до успіху.

***

З Днем Ангела! Нехай твій Ангел-охоронець завжди оберігає тебе і направляє до щасливих подій. Бажаю, щоб радість була твоїм постійним супутником, а віра в себе - ключем, що відчиняє всі двері до мрій.

***

Вітаю тебе з Днем Ангела! Бажаю, щоб твоє життя було сповнене натхненням, успіхами і відкриттями, які збагатять душу і серце.

***

З днем Ангела! Бажаю тобі безмежної любові, світла і нездоланної сили духу. Сьогоднішній день - час для радості і вдячності. Нехай кожен твій крок буде наповнений любов'ю і незрівнянними враженнями.

Красиві вірші на іменини

Нехай під крилами своїми

твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

і долю добру хай пошле.

***

Хай добрий Ангел береже повік

Вогонь зорі, що долею зоветься.

Життя, неначе вишитий рушник,

Багрянцем калиновим усміхнеться.

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні грама бід, ні капельки страждань.

Будьте завжди гарними і молодими,

Бажаними, добрими і простими.

Зажди усміхненими і милими,

Зажди коханими і єдиними.