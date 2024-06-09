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День ангела 10 червня: теплі та чуттєві побажання на іменини

Неділя 09 червня 2024 22:01
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День ангела 10 червня: теплі та чуттєві побажання на іменини Кого привітати з днем ангела у вівторок (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

На день ангела людина має отримувати щирі привітання та теплі побажання. Тому спробуйте підготувати красиві слова заздалегідь.

У кого день ангела 10 червня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Кого вітати з іменинами - список

  • Тимофій
  • Василь
  • Антоніна
  • Макар
  • Олексій
  • Олександр
  • Павло
  • Микола
  • Семен
  • Іван
  • Ян.

Привітання на день ангела в СМС

  • "Щиро вітаю Вас з днем ангела! Нехай здійснюються усі мрії, і настрій буде завжди гарним. Здоров’я, натхнення, успіхів, яскравих подій, радості. Довгих Вам років і щасливого життя!"
  • "Вітаю тебе з Днем ангела. Бажаю тобі успіхів, не зупиняйся на досягнутому, йди вперед, реалізуй бажання. Нехай твій оптимізм зашкалює, а впевненість у своїх силах сягає небес"
  • "Вітаю тебе з іменинами! Бажаю самореалізації у всіх сферах життя, щоб ти міг зростати і розвиватися, втілюючи всі свої мрії і плани. Адже їх у тебе так багато! Тож досягай своїх цілей і будь щасливим".

Оригінальний вірш на іменини

"Нехай в цей день з твоїх очей
Яскрава посмішка не сходить.
І промінь сонця кожен день
До тебе зранку хай заходить.

І ще хочу я побажать,
Збулися щоб всі твої мрії.
Тож з іменинами тебе.
Любові, щастя, світла й миру!".

До слова, нещодавно ми називали топ-5 найпоширеніших забобонів, в які краще перестати вірити.

Окрім цього, раніше стало відомо, що означає "Число звіра" 666.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайт "Поздравок" , "Люкс ФМ".

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