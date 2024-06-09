День ангела 10 червня: теплі та чуттєві побажання на іменини

На день ангела людина має отримувати щирі привітання та теплі побажання. Тому спробуйте підготувати красиві слова заздалегідь.

У кого день ангела 10 червня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

"Нехай в цей день з твоїх очей Яскрава посмішка не сходить. І промінь сонця кожен день До тебе зранку хай заходить. І ще хочу я побажать, Збулися щоб всі твої мрії. Тож з іменинами тебе. Любові, щастя, світла й миру!".

До слова, нещодавно ми називали топ-5 найпоширеніших забобонів, в які краще перестати вірити.

Окрім цього, раніше стало відомо, що означає "Число звіра" 666.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайт "Поздравок" , "Люкс ФМ".