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День ангела 10 июня: теплые и чувственные пожелания на именины

Воскресенье 09 июня 2024 22:01
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День ангела 10 июня: теплые и чувственные пожелания на именины Кого поздравить с днем ангела во вторник (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

В день ангела человек должен получать искренние поздравления и теплые пожелания. Поэтому попытайтесь подготовить красивые слова заранее.

У кого день ангела 10 июня, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Кого поздравлять с именинами - список

  • Тимофей
  • Василий
  • Антонина
  • Макар
  • Алексей
  • Александр
  • Павел
  • Николай
  • Семен
  • Иван
  • Ян.

Поздравления на день ангела в СМС

  • "Искренне поздравляю Вас с днем ангела! Пусть сбываются все мечты, и настроение будет всегда хорошим. Здоровья, вдохновения, успехов, ярких событий, радости. Долгих Вам лет и счастливой жизни!"
  • "Поздравляю тебя с Днем ангела. Желаю тебе успехов, не останавливайся на достигнутом, иди вперед, реализуй желания. Пусть твой оптимизм зашкаливает, а уверенность в своих силах достигает небес"
  • "Поздравляю тебя с именинами! Желаю самореализации во всех сферах жизни, чтобы ты мог расти и развиваться, воплощая все свои мечты и планы. Ведь их у тебя так много! Так что достигай своих целей и будь счастлив".

Оригинальное стихотворение на именины на украинском языке

"Нехай в цей день з твоїх очей
Яскрава посмішка не сходить.
І промінь сонця кожен день
До тебе зранку хай заходить.

І ще хочу я побажать,
Збулися щоб всі твої мрії.
Тож з іменинами тебе.
Любові, щастя, світла й миру!".

К слову, недавно мы называли топ-5 самых распространенных предрассудков, в которые лучше перестать верить.

Кроме этого, ранее стало известно, что означает "Число зверя" 666.

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайт "Поздравок", "Люкс ФМ".

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