День ангела 10 июня: теплые и чувственные пожелания на именины

В день ангела человек должен получать искренние поздравления и теплые пожелания. Поэтому попытайтесь подготовить красивые слова заранее.

У кого день ангела 10 июня, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

"Нехай в цей день з твоїх очей Яскрава посмішка не сходить. І промінь сонця кожен день До тебе зранку хай заходить. І ще хочу я побажать, Збулися щоб всі твої мрії. Тож з іменинами тебе. Любові, щастя, світла й миру!".

К слову, недавно мы называли топ-5 самых распространенных предрассудков, в которые лучше перестать верить.

Кроме этого, ранее стало известно, что означает "Число зверя" 666.

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайт "Поздравок", "Люкс ФМ".