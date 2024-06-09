День ангела 10 июня: теплые и чувственные пожелания на именины
Кого поздравить с днем ангела во вторник (иллюстрация: freepik.com)
В день ангела человек должен получать искренние поздравления и теплые пожелания. Поэтому попытайтесь подготовить красивые слова заранее.
У кого день ангела 10 июня, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Кого поздравлять с именинами - список
- Тимофей
- Василий
- Антонина
- Макар
- Алексей
- Александр
- Павел
- Николай
- Семен
- Иван
- Ян.
Поздравления на день ангела в СМС
- "Искренне поздравляю Вас с днем ангела! Пусть сбываются все мечты, и настроение будет всегда хорошим. Здоровья, вдохновения, успехов, ярких событий, радости. Долгих Вам лет и счастливой жизни!"
- "Поздравляю тебя с Днем ангела. Желаю тебе успехов, не останавливайся на достигнутом, иди вперед, реализуй желания. Пусть твой оптимизм зашкаливает, а уверенность в своих силах достигает небес"
- "Поздравляю тебя с именинами! Желаю самореализации во всех сферах жизни, чтобы ты мог расти и развиваться, воплощая все свои мечты и планы. Ведь их у тебя так много! Так что достигай своих целей и будь счастлив".
Оригинальное стихотворение на именины на украинском языке
"Нехай в цей день з твоїх очей
Яскрава посмішка не сходить.
І промінь сонця кожен день
До тебе зранку хай заходить.
І ще хочу я побажать,
Збулися щоб всі твої мрії.
Тож з іменинами тебе.
Любові, щастя, світла й миру!".
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При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайт "Поздравок", "Люкс ФМ".