День ангела 1 травня: як красиво вітати з іменинами в SMS або з гумором

Не забувайте вітати з іменинами тих, хто вам не байдужий. Це може бути друг, подруга, колега, родич або просто близька людина.
Хто святкує іменини 1 травня, а також як привітати з днем ангела, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти Day Today, "Молодий буковинець", "Люкс ФМ", "Побажайко".
Цього дня не забудьте привітати з іменинами цих людей:
Окрім цього, на теплі та щирі побажання чекатимуть: Юхим, Кузьма, Віктор, Іван.
"З іменинами вітаю
Та нескромно побажаю
Заробляти так багато,
Щоб собі купити хату
За кордоном, біля моря,
Й жити там, не знати горя!
Ще автівку, іномарку,
Може, власну там заправку,
Може, банк або завод,
Мати все без перешкод!
Все, що хочеться, купляти,
Що не день - відпочивати!
Тільки не забудь в турботах -
Завтра зранку на роботу!".
Нагадаємо, днями ми вже розповідали, навіщо класти бузок у гаманець та чи треба його їсти "на щастя".
Окрім цього, нещодавно стало відомо, що синоптики озвучили прогноз погоди на Великдень.