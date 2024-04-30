День ангела 1 мая: как красиво поздравлять с именинами в SMS или с юмором

Не забывайте поздравлять с именинами тех, кто вам не безразличен. Это может быть друг, подруга, коллега, родственник или просто близкий человек.
Кто празднует именины 1 мая, а также поздравить с днем ангела, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты Day Today, "Молодой буковинець", "Люкс ФМ", "Побажайко".
В этот день не забудьте поздравить с именинами этих людей:
Кроме этого, теплых и искренних пожеланий будут ждать: Ефим, Кузьма, Виктор, Иван.
"З іменинами вітаю
Та нескромно побажаю
Заробляти так багато,
Щоб собі купити хату
За кордоном, біля моря,
Й жити там, не знати горя!
Ще автівку, іномарку,
Може, власну там заправку,
Може, банк або завод,
Мати все без перешкод!
Все, що хочеться, купляти,
Що не день - відпочивати!
Тільки не забудь в турботах -
Завтра зранку на роботу!".
Напомним, на днях мы уже рассказывали, зачем класть сирень в кошелек и нужно ли ее есть "на счастье".
Кроме того, недавно стало известно, что синоптики озвучили прогноз погоды на Пасху.