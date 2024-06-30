День ангела 1 липня: душевні привітання, які розчулять до сліз

Кого вітати з іменинами - список

Олексій

Іван

Василь

Дем'ян

Костянтин

Кузьма

Аркадій

Лев

Павло

Петро

Ангеліна.

Привітання з днем ангела прозою

Вітаємо тебе з Днем Ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди береже тебе під своїм крилом, оберігаючи від негараздів і наповнюючи твоє життя світлом і невичерпним щастям.

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З Днем Ангела! Нехай твій життєвий шлях буде освітлений світлом найкращих почуттів: любові, доброти, розуміння. Нехай ангельська любов захищає тебе від негараздів і наповнює твоє серце вірою в краще майбутнє. Бажаю, щоб кожен день приносив тобі радість і натхнення!

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Вітаю тебе з Днем Ангела! Бажаю, щоб кожен день твого життя приносив радість і незабутні емоції. Вір у свої сили, долай перешкоди, і нехай твоє життя буде наповнене гармонією, радістю і безмежною вірою в краще майбутнє!

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З найкращим святом, Днем Ангела! Нехай твоє життя буде наповнене мудрістю, спокоєм і вірою у себе.

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З Днем Ангела вітаю! Бажаю кожної миті відчувати радість і благодать, які ангели принесли у ваш світ. Нехай ваш ангел-охоронець завжди направляє вас на правильний шлях, наповнюючи серце вірою в власні сили та впевненістю у майбутньому!

Красиві вірші на іменини

Нехай під крилами своїми

твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

і долю добру хай пошле.

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Сьогодні в тебе іменини, вітаємо ми щиро,

Тобі бажаєм море щастя і доброти і миру,

Хай кожен день тебе лиш світлом і сонцем зустрічає

А доброта твоє серденько завжди хай зігріває.

Хай радість обіймає душу твою

Хай все погане оминає тебе стороною

Хай Господь Бог тебе від бід оберігає

Щасливу долю з неба щиро посилає.