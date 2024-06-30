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День ангела 1 липня: душевні привітання, які розчулять до сліз

Кого привітати з днем ангела у понеділок (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Іменини - це важливе свято, але багато людей часто навіть не знають точної дати цієї події. Якщо ви будете пам’ятати про дні ангела близьких людей - це точно допоможе створити атмосферу тепла та уваги.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує іменини 1 липня та як правильно вітати з днем ангела.

Кого вітати з іменинами - список

  • Олексій
  • Іван
  • Василь
  • Дем'ян
  • Костянтин
  • Кузьма
  • Аркадій
  • Лев
  • Павло
  • Петро
  • Ангеліна.

Привітання з днем ангела прозою

Вітаємо тебе з Днем Ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди береже тебе під своїм крилом, оберігаючи від негараздів і наповнюючи твоє життя світлом і невичерпним щастям.

***

З Днем Ангела! Нехай твій життєвий шлях буде освітлений світлом найкращих почуттів: любові, доброти, розуміння. Нехай ангельська любов захищає тебе від негараздів і наповнює твоє серце вірою в краще майбутнє. Бажаю, щоб кожен день приносив тобі радість і натхнення!

***

Вітаю тебе з Днем Ангела! Бажаю, щоб кожен день твого життя приносив радість і незабутні емоції. Вір у свої сили, долай перешкоди, і нехай твоє життя буде наповнене гармонією, радістю і безмежною вірою в краще майбутнє!

***

З найкращим святом, Днем Ангела! Нехай твоє життя буде наповнене мудрістю, спокоєм і вірою у себе.

***

З Днем Ангела вітаю! Бажаю кожної миті відчувати радість і благодать, які ангели принесли у ваш світ. Нехай ваш ангел-охоронець завжди направляє вас на правильний шлях, наповнюючи серце вірою в власні сили та впевненістю у майбутньому!

Красиві вірші на іменини

Нехай під крилами своїми

твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

і долю добру хай пошле.

***

Сьогодні в тебе іменини, вітаємо ми щиро,

Тобі бажаєм море щастя і доброти і миру,

Хай кожен день тебе лиш світлом і сонцем зустрічає

А доброта твоє серденько завжди хай зігріває.

Хай радість обіймає душу твою

Хай все погане оминає тебе стороною

Хай Господь Бог тебе від бід оберігає

Щасливу долю з неба щиро посилає.

Раніше ми писали про те, коли будемо святкувати яблучний, медовий та горіховий Спас.

Читайте також 4 важливих правила, які всі повинні дотримуватись у церкві з поясненнями.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар УПЦ, "Гумореска".

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