День ангела 1 липня: душевні привітання, які розчулять до сліз

Іменини - це важливе свято, але багато людей часто навіть не знають точної дати цієї події. Якщо ви будете пам’ятати про дні ангела близьких людей - це точно допоможе створити атмосферу тепла та уваги.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує іменини 1 липня та як правильно вітати з днем ангела.
Вітаємо тебе з Днем Ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди береже тебе під своїм крилом, оберігаючи від негараздів і наповнюючи твоє життя світлом і невичерпним щастям.
***
З Днем Ангела! Нехай твій життєвий шлях буде освітлений світлом найкращих почуттів: любові, доброти, розуміння. Нехай ангельська любов захищає тебе від негараздів і наповнює твоє серце вірою в краще майбутнє. Бажаю, щоб кожен день приносив тобі радість і натхнення!
***
Вітаю тебе з Днем Ангела! Бажаю, щоб кожен день твого життя приносив радість і незабутні емоції. Вір у свої сили, долай перешкоди, і нехай твоє життя буде наповнене гармонією, радістю і безмежною вірою в краще майбутнє!
***
З найкращим святом, Днем Ангела! Нехай твоє життя буде наповнене мудрістю, спокоєм і вірою у себе.
***
З Днем Ангела вітаю! Бажаю кожної миті відчувати радість і благодать, які ангели принесли у ваш світ. Нехай ваш ангел-охоронець завжди направляє вас на правильний шлях, наповнюючи серце вірою в власні сили та впевненістю у майбутньому!
Нехай під крилами своїми
твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
і долю добру хай пошле.
***
Сьогодні в тебе іменини, вітаємо ми щиро,
Тобі бажаєм море щастя і доброти і миру,
Хай кожен день тебе лиш світлом і сонцем зустрічає
А доброта твоє серденько завжди хай зігріває.
Хай радість обіймає душу твою
Хай все погане оминає тебе стороною
Хай Господь Бог тебе від бід оберігає
Щасливу долю з неба щиро посилає.
Раніше ми писали про те, коли будемо святкувати яблучний, медовий та горіховий Спас.
Читайте також 4 важливих правила, які всі повинні дотримуватись у церкві з поясненнями.
Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар УПЦ, "Гумореска".