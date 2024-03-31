День ангела 1 квітня. Кого вітати з іменинами у свято сміху та жартів
1 квітня, коли в усьому світі відзначається День сміху, деякі люди святкують ще й іменини. І якщо ви хочете вразити близького друга або ж підняти настрій родичу або колезі - підготуйте привітання з днем ангела, якщо їхнє свято припало саме на цю дату.
Кого вітати з іменинами 1 квітня, а також як красиво побажати щастя на день ангела, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання новини було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайти "Пустунчик", "радіо ТРЕК".
У кого день ангела 1 квітня
На привітання з іменинами чекатимуть люди з такими іменами: Авраамій, Іван, Марія, Макар, Василь, Геронтій, Юхим, Євлогій, Ахаз.
Як оригінально привітати з днем ангела
- "З днем ангела! По життю тільки плач, спотикайся і падай! Але: плач від радості, спотикайся об гроші і падай лише в обійми близьким тобі людям!"
- "У день твоїх іменин дозволь побажати тобі бути мудрою, коли це необхідно, і безтурботною, коли це можливо! Щоб неприємності, без яких життя неможливе, завжди були маленькими, а щасливі моменти, без яких немислимо жити, траплялися б якомога частіше і тривали б якомога довше!"
- "Найкращих емоцій, приємних вражень, багато грошей, міцного здоров'я - усього цього бажаю тобі у твоє свято. З днем ангела, безмірного щастя та неймовірного кохання!".
Вірші на іменини
"Бажаю в житті радості,
в справах — мудрості,
в дружбі - вірності,
а в серці - кохання!
З днем ангела!"
***
"З Днем ангела вітаєм,
Щастя й долі ми бажаєм,
Здоров'я, небесної благодаті,
Миру й злагоди у хаті.
Нехай любов незгасно світить,
Хай доля радісно співа,
Для тебе усі найкращі квіти
І найласкавіші слова"
***
"В день святковий гріють душу
Теплі побажання,
Настрій свята в серці роблять
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм
І щодня, й щомиті,
Хай тобі допомагає
Ангел-покровитель!".
До слова, раніше ми вже розповідали, що потрібно покласти у святковий кошик, аби освятити на Великдень.
Окрім цього, нещодавно стало відомо, чому православні та католики святкують Великдень у різні дати.