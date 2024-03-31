День ангела 1 квітня. Кого вітати з іменинами у свято сміху та жартів

У кого іменини 1 квітня (ілюстрація: freepik.com)

1 квітня, коли в усьому світі відзначається День сміху, деякі люди святкують ще й іменини. І якщо ви хочете вразити близького друга або ж підняти настрій родичу або колезі - підготуйте привітання з днем ангела, якщо їхнє свято припало саме на цю дату.

Кого вітати з іменинами 1 квітня, а також як красиво побажати щастя на день ангела, розповідає РБК-Україна (проект Styler). Під час написання новини було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайти "Пустунчик", "радіо ТРЕК".