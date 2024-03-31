День ангела 1 апреля. Кого поздравлять с именинами в праздник смеха и шуток

1 апреля, когда по всему миру отмечается День смеха, некоторые люди празднуют еще и именины. И если вы хотите поразить близкого друга или поднять настроение родственнику или коллеге - подготовьте поздравления с днем ангела, если их праздник пришелся именно на эту дату.

Кого поздравлять с именинами 1 апреля, а также как красиво пожелать счастья в день ангела, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

"В день святковий гріють душу Теплі побажання, Настрій свята в серці роблять Щирі привітання!

"Бажаю в житті радості, в справах — мудрості, в дружбі - вірності, а в серці - кохання! З днем ангела!"

Поздравления с именинами будут ждать люди со следующими именами: Авраамий, Иоанн, Мария, Макар, Василий, Геронтий, Ефим, Евлогий, Ахаз.

К слову, раньше мы уже рассказывали, что нужно положить в праздничную корзину, чтобы освятить на Пасху.

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