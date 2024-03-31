День ангела 1 апреля. Кого поздравлять с именинами в праздник смеха и шуток
1 апреля, когда по всему миру отмечается День смеха, некоторые люди празднуют еще и именины. И если вы хотите поразить близкого друга или поднять настроение родственнику или коллеге - подготовьте поздравления с днем ангела, если их праздник пришелся именно на эту дату.
Кого поздравлять с именинами 1 апреля, а также как красиво пожелать счастья в день ангела, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании новости были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, сайты "Пустунчик", "радіо ТРЕК".
У кого день ангела 1 апреля
Поздравления с именинами будут ждать люди со следующими именами: Авраамий, Иоанн, Мария, Макар, Василий, Геронтий, Ефим, Евлогий, Ахаз.
Как оригинально поздравить с днем ангела
- "С днем ангела! По жизни только плачь, спотыкайся и падай! Но: плачь от радости, спотыкайся о деньги и падай только в объятия близким тебе людям!"
- "В день твоих именин позволь пожелать тебе быть мудрой, когда это необходимо, и беззаботной, когда это возможно! Чтобы неприятности, без которых жизнь невозможна, всегда были маленькими, а счастливые моменты, без которых немыслимо жить, случались бы как можно чаще и продолжались бы как можно дольше!"
- "Лучших эмоций, приятных впечатлений, много денег, крепкого здоровья - всего этого желаю тебе в твой праздник. С днем ангела, безмерного счастья и невероятной любви!"
Стихи на именины на украинском языке
"Бажаю в житті радості,
в справах — мудрості,
в дружбі - вірності,
а в серці - кохання!
З днем ангела!"
***
"З Днем ангела вітаєм,
Щастя й долі ми бажаєм,
Здоров'я, небесної благодаті,
Миру й злагоди у хаті.
Нехай любов незгасно світить,
Хай доля радісно співа,
Для тебе усі найкращі квіти
І найласкавіші слова"
***
"В день святковий гріють душу
Теплі побажання,
Настрій свята в серці роблять
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм
І щодня, й щомиті,
Хай тобі допомагає
Ангел-покровитель!".
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