День ангела 1 березня: кого вітати з іменинами у першу весняну добу та як зробити це ефектно

Хто святкує іменини 1 березня

Привітайте з днем ангела тих, хто має одне з таких імен: Ганна, Антоній (Антон), Антоніна, Василь, Веніамін, Дар'я (Дарина), Домініка, Євдокія, Іван, Микола, Надія, Нестор, Олександр, Олександра, Ольга, Петро.

Також варто вітати з іменинами тих, кого звуть: Єремія, Самійло, Ярема, Юліан, Роман, Ілля, Павло, Данило.

Оригінальні привітання з іменинами

"У День ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання та успіх"

"Вітаю тебе від щирого серця з Днем ангела. Бажаю медового щастя і солодких поцілунків, міцних обіймів і вірних надій. Нехай життя твоє буде сповнене щасливими світанками та сонячним настроєм, красивими заходами та неймовірною радістю душі"

"Вітаю з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч і в хвилини радості та у хвилини смутку, любові та розлучень, щохвилини, щосекунди".

Привітання з днем ангела у віршах

"В день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай тобі допомагає,

Ангел твій Хранитель!".

Душевне привітання з іменинами

"Свят у світі є багато.

А сьогодні - твоє свято,

Наймиліше від усіх!

Привітання й дружній сміх -

Все тобі, все - для тебе!

Поглядає ангел з неба,

На твоє веселе свято,

Й ніби хоче нагадати,

Що заступник в тебе є,

На ім'я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Будь щасливим, дякуй Богу,

І молися до святого!

Й кожен день своїх іменин,

Пам'ятай - ти не один!".