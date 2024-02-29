День ангела 1 марта: кого поздравлять с именинами в первые весенние сутки и как сделать это эффектно

1 марта начинается не только весна, у некоторых людей, которые в этот день празднуют день ангела, начнется и новый жизненный этап. Поэтому не забывайте поздравлять с именинами тех, кто получил имена по церковному календарю.
У кого день ангела 1 марта, а также как красиво поздравить с именинами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, Люкс ФМ, "Твій світ".
Поздравьте с днем ангела тех, кто имеет одно из таких имен: Анна, Антоний (Антон), Антонина, Василий, Вениамин, Дарья (Дарина), Доминика, Евдокия, Иван, Николай, Надежда, Нестор, Александр, Александра, Ольга , Петр.
Также следует поздравлять с именинами тех, кого зовут: Иеремия, Самойло, Ярема, Юлиан, Роман, Илья, Павел, Даниил.
"В день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай тобі допомагає,
Ангел твій Хранитель!".
"Свят у світі є багато.
А сьогодні - твоє свято,
Наймиліше від усіх!
Привітання й дружній сміх -
Все тобі, все - для тебе!
Поглядає ангел з неба,
На твоє веселе свято,
Й ніби хоче нагадати,
Що заступник в тебе є,
На ім'я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Будь щасливим, дякуй Богу,
І молися до святого!
Й кожен день своїх іменин,
Пам'ятай - ти не один!".
Напомним, ранее уже стало известно, когда будет Масленица в 2024 году.
Кроме того, недавно мы рассказывали, когда Прощеное воскресенье в 2024 году и почему нужно просить прощение.