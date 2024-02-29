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День ангела 1 марта: кого поздравлять с именинами в первые весенние сутки и как сделать это эффектно

У кого день ангела 1 марта (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

1 марта начинается не только весна, у некоторых людей, которые в этот день празднуют день ангела, начнется и новый жизненный этап. Поэтому не забывайте поздравлять с именинами тех, кто получил имена по церковному календарю.

У кого день ангела 1 марта, а также как красиво поздравить с именинами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, Люкс ФМ, "Твій світ".

Кто празднует именины 1 марта

Поздравьте с днем ангела тех, кто имеет одно из таких имен: Анна, Антоний (Антон), Антонина, Василий, Вениамин, Дарья (Дарина), Доминика, Евдокия, Иван, Николай, Надежда, Нестор, Александр, Александра, Ольга , Петр.

Также следует поздравлять с именинами тех, кого зовут: Иеремия, Самойло, Ярема, Юлиан, Роман, Илья, Павел, Даниил.

Оригинальные поздравления с именинами

  • "В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах - домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были претворены в жизнь, чтобы тебя всегда сопровождали удача, процветание и успех"
  • "Приветствую тебя от всей души с Днем ангела. Желаю медового счастья и сладких поцелуев, крепких объятий и верных надежд. Пусть жизнь твоя будет полна счастливыми рассветами и солнечным настроением, красивыми закатами и невероятной радостью души"
  • "Поздравляю с Днем Ангела! Пусть твой небесный хранитель будет всегда с тобой рядом и в минуты радости и в минуты печали, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно".

Поздравления с днем ангела в стихах на украинском языке

"В день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай тобі допомагає,
Ангел твій Хранитель!".

Душевное поздравление с именинами

"Свят у світі є багато.
А сьогодні - твоє свято,
Наймиліше від усіх!
Привітання й дружній сміх -
Все тобі, все - для тебе!
Поглядає ангел з неба,
На твоє веселе свято,
Й ніби хоче нагадати,
Що заступник в тебе є,
На ім'я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Будь щасливим, дякуй Богу,
І молися до святого!
Й кожен день своїх іменин,
Пам'ятай - ти не один!".

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