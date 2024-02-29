День ангела 1 марта: кого поздравлять с именинами в первые весенние сутки и как сделать это эффектно

Кто празднует именины 1 марта

Поздравьте с днем ангела тех, кто имеет одно из таких имен: Анна, Антоний (Антон), Антонина, Василий, Вениамин, Дарья (Дарина), Доминика, Евдокия, Иван, Николай, Надежда, Нестор, Александр, Александра, Ольга , Петр.

Также следует поздравлять с именинами тех, кого зовут: Иеремия, Самойло, Ярема, Юлиан, Роман, Илья, Павел, Даниил.

Оригинальные поздравления с именинами

"В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах - домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были претворены в жизнь, чтобы тебя всегда сопровождали удача, процветание и успех"

"Приветствую тебя от всей души с Днем ангела. Желаю медового счастья и сладких поцелуев, крепких объятий и верных надежд. Пусть жизнь твоя будет полна счастливыми рассветами и солнечным настроением, красивыми закатами и невероятной радостью души"

"Поздравляю с Днем Ангела! Пусть твой небесный хранитель будет всегда с тобой рядом и в минуты радости и в минуты печали, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно".

Поздравления с днем ангела в стихах на украинском языке

"В день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай тобі допомагає,

Ангел твій Хранитель!".

Душевное поздравление с именинами

"Свят у світі є багато.

А сьогодні - твоє свято,

Наймиліше від усіх!

Привітання й дружній сміх -

Все тобі, все - для тебе!

Поглядає ангел з неба,

На твоє веселе свято,

Й ніби хоче нагадати,

Що заступник в тебе є,

На ім'я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Будь щасливим, дякуй Богу,

І молися до святого!

Й кожен день своїх іменин,

Пам'ятай - ти не один!".