День ангела 1 березня: кого вітати з іменинами у першу весняну добу та як зробити це ефектно
1 березня починається не тільки весна, у деяких людей, які цього дня святкують день ангела, почнеться й новий життєвий етап. Саме тому не забувайте вітати з іменинами тих, хто отримав імена за церковним календарем.
У кого день ангела 1 березня, а також як красиво привітати з іменинами, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, Люкс ФМ, "Твій світ".
Хто святкує іменини 1 березня
Привітайте з днем ангела тих, хто має одне з таких імен: Ганна, Антоній (Антон), Антоніна, Василь, Веніамін, Дар'я (Дарина), Домініка, Євдокія, Іван, Микола, Надія, Нестор, Олександр, Олександра, Ольга, Петро.
Також варто вітати з іменинами тих, кого звуть: Єремія, Самійло, Ярема, Юліан, Роман, Ілля, Павло, Данило.
Оригінальні привітання з іменинами
- "У День ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання та успіх"
- "Вітаю тебе від щирого серця з Днем ангела. Бажаю медового щастя і солодких поцілунків, міцних обіймів і вірних надій. Нехай життя твоє буде сповнене щасливими світанками та сонячним настроєм, красивими заходами та неймовірною радістю душі"
- "Вітаю з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч і в хвилини радості та у хвилини смутку, любові та розлучень, щохвилини, щосекунди".
Привітання з днем ангела у віршах
"В день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай тобі допомагає,
Ангел твій Хранитель!".
Душевне привітання з іменинами
"Свят у світі є багато.
А сьогодні - твоє свято,
Наймиліше від усіх!
Привітання й дружній сміх -
Все тобі, все - для тебе!
Поглядає ангел з неба,
На твоє веселе свято,
Й ніби хоче нагадати,
Що заступник в тебе є,
На ім'я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Будь щасливим, дякуй Богу,
І молися до святого!
Й кожен день своїх іменин,
Пам'ятай - ти не один!".
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