День ангела 1 березня: кого вітати з іменинами у першу весняну добу та як зробити це ефектно

У кого день ангела 1 березня (фото: freepik.com)

1 березня починається не тільки весна, у деяких людей, які цього дня святкують день ангела, почнеться й новий життєвий етап. Саме тому не забувайте вітати з іменинами тих, хто отримав імена за церковним календарем.

У кого день ангела 1 березня, а також як красиво привітати з іменинами, розповідає РБК-Україна (проект Styler). Під час написання матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, Люкс ФМ, "Твій світ".