День ангела 1 марта: кого поздравлять с именинами в первые весенние сутки и как сделать это эффектно

У кого день ангела 1 марта (фото: freepik.com)

1 марта начинается не только весна, у некоторых людей, которые в этот день празднуют день ангела, начнется и новый жизненный этап. Поэтому не забывайте поздравлять с именинами тех, кто получил имена по церковному календарю.

У кого день ангела 1 марта, а также как красиво поздравить с именинами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler). При написании материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, Люкс ФМ, "Твій світ".