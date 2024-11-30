День Андрія: що не можна робити сьогодні, традиції свята

Традиції Дня Андрія

За біблійними переказами, апостол проповідував християнство в Скіфії, території сучасної України та дійшов до Києва. Там на одному з пагорбів святий встановив хрест, вказавши, що на них засяє Божа благодать.

Церковні традиції Дня Андрія тісно переплітаються з українськими народними віруваннями, зокрема з обрядами Калити - народним святом, яке символізувало перехід парубків та дівчат до старшої вікової категорії.

Помолитися

Первозданний Андрій вважався покровителем моряків та мандрівників, крім цього, за біблійними переказами, святий володів даром зцілення.

Тому в цей день заведено молитися про вдалі подорожі, міцне здоров'я, захист від негараздів, а також просити вдалого шлюбу та хорошого судженого.

Влаштувати вечорниці

На Андрія дівчата та парубки влаштовували вечорниці, які починалися з приготування ритуальних страв та ворожіння. Після цього дівчата запрошували до хати парубків, водночас перешкоджаючи їхньому візиту глузуючи або перемотуючи мотузками дорогу.

Ворожіння

За повір'ями вважалося, що в цей день можна дізнатися свою долю та майбутнє родинне життя. Тому ворожити на Андрія було неодмінним етапом святкування.

Найбільш відомим способом дівчат дізнатися шанси на шлюб було випікання балабушок або пиріжків, якими пригощали голодного собаку. Так визначали, хто вийде заміж, хто ні, хто розлучиться з коханим, а хто знайде родинне щастя в іншому селі.

До того ж дівчата підслуховували розмови, намагаючись розчути слова. За певними фразами дівчина з'ясовувала, одружиться вона цього року чи наступного, а також чи не народить вона випадково дитину.

Серед інших ворожіння були:

виміряти взуттям з лівої ноги відстань від столу до порогу - переможниця першою вийде заміж

запитати незнайомого чоловіка його ім'я - так будуть звати судженого

поставити вишневу гілочку в воду - якщо зацвіте до Різдва, то дівчина матиме щасливий шлюб

виливати віск в воду - за формою вгадували свою долю та професію майбутнього чоловіка

побачити коханого у сні - для цього свій одяг або позичений чоловічий складали хрестом та клали під подушку

Також існувало парне ворожіння: дівчина пригощала парубка медом, поклавши в блюдце або чашку персня. Якщо хлопець випадково діставав каблучку - пара одружиться.

Кусання Калити

Найважливішою традицією на калиту було влаштування вечорниць, головним обрядом яких, а також початком Андріївського вечора було "кусання калити". Калитою називали солодкий великий корж з пшеничного борошна, який випікався дівчатами гуртом.

Свято Андрія або Калита, українська марка (зображення: Вікіпедія, Mykola Kochubey)

До обрядового коржа часто додавали мед, родзинки чи вишні. А от запікали так, щоб вкусити випічку було складно - в цьому полягало обрядове завдання. Корж підвішували червоною стрічкою до сволока по центру хати - так високо, щоб дістати калиту можна було лише в стрибку.

При цьому парубок мав "під'їхати" на коцюбі та витримати всі гуморески тогочасного "ведучого", якого назвали "Коцюбинський". Якщо парубок сміявся, його мазали квачем, вмоченим в сажу - це вважалося програшем в забаві.

Як зазначають, якщо "Коцюбинський" був хорошим, жоден парубок не міг вкусити калиту. Однак після закінчення гри калиту знімали і ділили поміж присутніми.

Пакості хлопців

На Андрія були поширені парубоцькі бешкети. Починаються вони від спроб хлопців завадити дівчатам нести воду для обрядової випічки. Цього дня парубки могли знімати ворота, переставляти воза на хату, розбирати тин. Однак, незначну шкоду зазвичай прощали.

Спільна трапеза

Насамперед раціон складається з продуктів, дозволених Різдвяним постом. Після "кусання калити" дівчата з парубками сідали за стіл та розпочинала вечерю. Попри те, що готували багато, першими подавали на стіл вареники з капустою - традиційну пісну страву.

Що не можна робити в День Андрія

Для того, щоб вдало провести наступний рік на Андрія не можна:

вживати алкоголь, яйця, молочні продукти та м'ясо

прясти, ткати або шити

фізично працювати без поважної причини

мати багато розумової роботи - так можна втратити здоровий глузд

Сьогодні нам варто змагатися допомагати близьким та рідним, присвячують часть духовності для очищення від гніву.