День Андрея: что нельзя делать сегодня, традиции праздника

Традиции Дня Андрея

По библейским преданиям апостол проповедовал христианство в Скифии, территории современной Украины и дошел до Киева. Там на одном из холмов святой установил крест, указав, что на них воссияет Божья благодать.

Церковные традиции Дня Андрея тесно переплетаются с украинскими народными верованиями, в частности с обрядами Калиты - народным праздником, символизировавшим переход парней и девушек к старшей возрастной категории.

Помолиться

Первозданный Андрей считался покровителем моряков и путешественников, кроме этого, по библейским преданиям, святой обладал даром исцеления.

Поэтому в этот день принято молиться об удачных путешествиях, крепком здоровье, защите от неурядиц, а также просить удачного брака и хорошего суженого.

Устроить вечерницы

На Андрея девушки и молодые люди устраивали вечерницы, которые начинались с приготовления ритуальных блюд и гадания. После этого девушки приглашали в дом парней, одновременно препятствуя их визиту издеваясь или перематывая веревками дорогу.

Гадание

По поверьям считалось, что в этот день можно узнать свою судьбу и будущую семейную жизнь. Поэтому гадать на Андрея было непременным этапом празднования.

Наиболее известным способом девушек узнать шансы на брак было выпекание балабушек или пирожков, которыми угощали голодную собаку. Так определяли, кто выйдет замуж, кто нет, кто разведется с любимым, а кто найдет семейное счастье в другом селе.

К тому же девушки подслушивали разговоры, пытаясь услышать слова. По определенным фразам девушка выясняла, женится ли она в этом году или в следующем, а также не родит ли она случайно ребенка.

Среди других гадания были:

измерить обувью с левой ноги расстояние от стола до порога - победительница первой выйдет замуж

спросить незнакомого мужчину его имя - так будут зовут суженого

поставить вишневую веточку в воду - если зацветет до Рождества, то у девушки будет счастливый брак

выливать воск в воду - по форме угадывали свою судьбу и профессию будущего мужа

увидеть любимого во сне - для этого свою одежду или одолженный мужской складывали крестом и клали под подушку

Также существовало парное гадание: девушка угощала парня медом, положив в блюдце или чашку перстня. Если парень случайно доставал кольцо - пара женится.

Кусание Калиты

Важнейшей традицией на калиту было устроение вечерниц, главным обрядом которых, а также началом Андреевского вечера было "кусание калить". Калитой называли сладкий большой корж из пшеничной муки, который выпекался девушками вместе.

Праздник Андрея или Калита, украинская марка (изображение: Википедия, Mykola Kochubey)

К обрядовому коржу часто добавляли мед, изюм или вишню. А вот запекали так, чтобы укусить выпечку было сложно - в этом заключалась обрядовая задача. Корж подвешивали красной лентой к сволоку по центру дома - так высоко, чтобы достать калиту можно было только в прыжке.

При этом парень должен был "подъехать" на кочерге и выдержать все юморески тогдашнего "ведущего", которого назвали "Коцюбинский". Если парень смеялся, его мазали пятнами, смоченными в сажу - это считалось проигрышем в забаве.

Как отмечают, если "Коцюбинский" был хорошим, ни один молодой человек не мог укусить калиту. Однако после окончания игры калиту снимали и делили между собравшимися.

Пакости ребят

На Андрея были распространены мальчишники. Начинаются они от попыток ребят помешать девочкам нести воду для обрядовой выпечки. В этот день молодые люди могли снимать ворота, переставлять повозки на дом, разбирать плетень. Однако незначительный вред обычно прощали.

Совместная трапеза

В первую очередь рацион состоит из продуктов, разрешенных Рождественским постом. После "кусания калить" девушки с парнями садились за стол и начинала ужин. Несмотря на то, что готовили многие, первыми подавали на стол вареники с капустой - традиционное постное блюдо.

Что нельзя делать в День Андрея

Для того чтобы удачно провести следующий год на Андрея нельзя:

употреблять алкоголь, яйца, молочные продукты и мясо

прясть, ткать или шить

физически работать без уважительной причины

иметь много умственной работы - так можно потерять здравый смысл

Сегодня нам следует соревноваться помогать близким и родным, посвящающим часть духовности для очищения от гнева.