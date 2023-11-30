День Андрія Первозванного: що суворо не можна робити, які традиції

У чому суть свята

Андрій народився у Віфсаїді у Сирії та був простим рибалкою. Одного разу разом із братом Петром на Галілейському озері він зустрів Ісуса Христа, і перший відгукнувся на заклик Спасителя, ставши його вірним учнем. Саме тому його і назвали Первозваним.

Апостол Андрій після розп'яття та воскресіння Христа разом з іншими учнями вирушив проповідувати Віру у далекі краї і як місіонер прибув до Скіфії. Так, Андрій Первозванний вважається небесним патроном України. У "Повісті минулих літ" розповідається, що саме йому належить пророцтво про виникнення великого міста з безліччю церков на київських пагорбах.

Наші пращури вірили в заступництво від Андрія Первозванного. Святого вважають покровителем моряків та мандрівників, до нього за порадою зверталися незаміжні дівчата.

Найбільше повір'я пов'язане з ворожінням уночі напередодні свята, коли дівчата могли дізнатися ім'я нареченого і коли йти під вінець, свою долю та майбутнє.

У День Андрія дівчата пекли круглу обрядову випічку із пшеничного борошна - "калиту". Ці ласощі за формою нагадують сучасний бублик, тільки корж був ширшим, а отвір - меншим. Випічку змащували медом і підвішували до сволока посередині хати, де збиралися на вечорниці. На цих гуляннях хлопці мали, не засміявшись, верхи на кочерзі підстрибнути й відкусити шматок калити. Тим, кому це вдавалося, доля обіцяла щасливе весілля.

Головні прикмети у День Андрія

Якщо сьогодні йде сніг і не тане, значить кучугури протримаються ще 110 днів;

Якщо на Андрія в печі ввечері вугілля червоного кольору, то незабаром чекай холоднечу, а якщо білого - значить чекай відлигу;

За поведінкою води вгадували погоду на майбутнє: якщо вона спокійна і тиха, значить зима буде не люта, а якщо галаслива - то незабаром будуть сильні морози та бурі з хуртовиною;

Якщо в день Андрія сонячно, але холодно, то наступного року чекали хороший урожай.

Що сьогодні категорично не можна робити

Сьогодні забороняється вся робота, пов'язана з руками, тобто прясти, шити, ткати, бо можна спричинити лихо.

У православних продовжується Різдвяний піст, не можна вживати молочні, м'ясні продукти та яйця.

Сьогодні святкують іменини Андрій, Люція.