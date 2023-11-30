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День Андрея Первозванного: что строго нельзя делать, какие традиции

30 ноября - день Андрея Первозванного (коллаж РБК-Украина)
Автор: RBC.UA

День Андрея Первозванного празднуют в Украине 30 ноября по новому церковному календарю. Это большой христианский праздник, на котором чествуют память одного из двенадцати апостолов и первого благовестника Евангелие на украинских землях в I веке.

О том, что можно и категорически нельзя делать в день Андрея, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

В чем суть праздника

Андрей родился в Вифсаиде в Сирии и был простым рыбаком. Однажды вместе с братом Петром на Галилейском озере он встретил Иисуса Христа, и первый откликнулся на призыв Спасителя, став его верным учеником. Именно поэтому его и назвали Первозванным.

Апостол Андрей после распятия и воскресения Христа вместе с другими учениками отправился проповедовать Веру в дальние края и как миссионер прибыл в Скифию. Так, Андрей Первозванный считается небесным патроном Украины. В "Повести временных лет" рассказывается, что именно ему принадлежит пророчество о возникновении великого города с множеством церквей на киевских холмах.

Наши предки верили  в заступничество от Андрея Первозванного. Святого считают покровителем моряков и путешественников, к нему за советом обращались незамужние девушки.

Больше всего поверий связано с гаданием ночью накануне праздника, когда девушки могли узнать имя суженого и когда идти под венец, свою судьбу и будущее.

В День Андрея девушки пекли круглую обрядовую выпечку из пшеничной муки - "калиту". Это лакомство по форме напоминающую современный бублик, только корж был шире, а отверстие - меньше. Выпечку смазывали медом и подвешивали к сволоку посредине хаты, где собирались на вечерницы. На этих гуляниях парни должны были, не засмеявшись, верхом на кочерге подпрыгнуть и откусить кусок калиты. Тем, кому это удавалось, судьба сулила счастливую женитьбу.

Главные приметы в День Андрея

  • Если сегодня идет снег и не тает, значит сугробы продержатся еще 110 дней;
  • Если на Андрея в печи вечером угли красного цвета, то скоро жди стужу, а если белого - значит жди оттепель;
  • По поведению воды угадывали погоду на будущее: если она спокойная и тихая, значит зима будет не лютая, а если шумная - то скоро будут крепкие морозы и бури с метелями;
  • Если в день Андрея солнечно, но холодно, значит в следующем году ждали хороший урожай.

Что сегодня категорически нельзя делать

Сегодня запрещается вся работа, связанная с руками, то есть прясть, шить, ткать, потому что можно навлечь на себя беду.

У православных продолжается Рождественский пост, нельзя употреблять молочные, мясные продукты и яйца.

Сегодня празднуют именины Андрей, Люция.

 

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Кстати, появился церковный календарь на 2024 год.

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