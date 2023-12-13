День Андрія Первозванного: головні заборони свята, традиції і прикмети

13 грудня православні святкують День Андрія Первозванного за старим стилем. За новим стилем сьогодні вшановують пам'ять мучеників Євстратія, Євгенія, Авксентія й Ореста.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про походження свята, його традиції та головні заборони.

Хто такий Андрій Первозваний

Апостол Андрій у християнстві є одним із дванадцяти апостолів Господа Ісуса Христа. Відомо, що він народився у Віфсаїді в родині єврейського рибалки Йони.

Андрій Первозваний супроводжував Господа на проповідях як один із найближчих учнів, був присутній на Святій Вечері, Розп'ятті та Воскресінні. Разом з іншими учнями прийняв Святого Духа під час П'ятдесятниці.

Він проповідував християнство на сході Римської імперії та, ймовірно, був місіонером у скіфських землях.

Апостола Андрія стратили в Патрах за правління імператора Нерона. Згідно з переказом він помер, прив'язаний до Х-подібного хреста, із яким зображується в іконографії.

У східній традиції апостола Андрія також називають Первозваним чи святим.

Ікона Андрія Первозванного (фото: ПЦУ)

Традиції святкування

У народі свято Андрія часто називають "Калита". Таку ж назву має й головна гра в ніч на Андрія.

Калита - це великий корж, який пекли дівчата, й кожна повинна була взяти участь у приготуванні. Посередині коржа обов'язково робили дірку, через яку протягували червону нитку чи стрічку. За неї калиту високо підвішували, щоб хлопці у стрибку дістали коржа зубами.

Біля калити стояв вартовий. Кожен хлопець брав між ноги коцюбу та нібито їхав верхи на коні. Вартовий намагався розсмішити хлопців, смикати за один кінець нитки, прив'язаної до калити, щоб не дати відкусити шматок.

Так проходили традиційні вечорниці на Андрія.

Загалом це свято вважається більше парубоцьким, оскільки хлопці могли робити всілякі збитки, і все їм прощалося. А дівчата ворожили на майбутнього чоловіка.

Наприклад, брали чоботи та переставляли від стіни до порога. При цьому вони промовляли: "Молодець, удовець, буду дівувати…" На якому слові чобіт ніби йде з хати, така доля й буде в дівчини.

Дівчата могли одна за одною виходити на подвір'я та тричі примовляли певні слова, і з якої сторони після цих слів собака загавкає, то з цієї сторони й буде її наречений.

Брали також перстень, гілочку, ляльку та паперову квітку. Усе це клали під окремі тарілки. Найпершою вгадувала свою долю найстарша дівчина, яка не бачила який предмет під яку тарілку клали.

Потрібно було обрати лише одну тарілку. Якщо під тарілкою перстень - скоро заміж, якщо квітка - ще дівуватиме, якщо гілка - на неї чекає розлука з милим, а коли лялька - то її зрадить коханий.

Насправді на Андрія існувало багато ворожінь, про які ми сьогодні можемо й не здогадуватися.

Заборони в день Андрія Первозваного

Заборонено займатися важкою фізичною працею та домашніми справами.

Не можна лаятись і кричати, ображати інших.

Не відмовляйте в допомозі.

На Андрія не влаштовують галасливих вечірок, не п'ють алкоголь, за столом не їдять м'ясо, яйця, молоко.

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