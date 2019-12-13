День Андрея Первозванного: все приметы, что нельзя делать в большой праздник

День Андрея Первозванного отмечают 13 декабря - в этот большой христианский праздник чествуют память одного из двенадцати апостолов и первого благовестника Евангелие на украинских землях в I веке. С датой связано большое количество поверий, специальных обрядов, а также строгих запретов, которые верующие боялись нарушать, дабы не лишиться заступничества святого.

Андрей родился в Вифсаиде в Сирии (тогда входила в Римскую империю) и был простым рыбаком. Однажды вместе с братом Петром на Галилейском озере он встретил Иисуса Христа, и первый откликнулся на призыв Спасителя, став его верным учеником - поэтому его и назвали Первозванным.

Апостол Андрей после распятия и воскресения Христа вместе с другими учениками отправился проповедовать Веру в дальние края и как миссионер прибыл в Скифию. Так, Андрей Первозванный считается небесным патроном Украины. В "Повести временных лет" рассказывается, что именно ему принадлежит пророчество о возникновении великого города с множеством церквей на киевских холмах.

Крещение апостолом Андреем Скифии, полянской земли. Картина художника Николая Ломтева (Фото из открытых источников)

Святой Андрей принял муки ради Христа и в греческом городе Патры был распят при римском императоре Нероне в 77 году по приказу проконсула Эгея на Х-образном кресте, который впоследствии стали называть Андреевским.

Крест святого Андрея постоянно находится в православном соборе в Патре, но реликвию привозили в столицу Украины на на празднование 1025-летия Крещения. Крест апостола представляет собой довольно массивное сооружение высотой 2 м и шириной около 1,2 м, он довольно тяжелый - более 100 кг.

В Киевской Руси-Украине очень почитали апостола. В 1086 году в Киеве біла возведена церковь святого Андрея. По легенде, в Успенском соборе Киево-Печерской лавры веками хранился пояс святого мученика, и его длина была единицей измерения для зодчих почти до XVII века. На том месте, где апостол поставил первый крест, в 1212 году в Киеве была построена деревянная церковь Воздвижения Честного Креста Господня.

Крестовоздвиженская церковь на Подоле в Киеве (Фото: churchs.kiev.ua)

Также на территории Украины в Крыму под Севастополем на месте, где Андрей устроил пещерную церковь, построили Балаклавский монастырь.

Традиции и поверья в День Андрея

13 декабря в день памяти апостола Андрея Первозванного обычаи наших предков были связаны с верой людей в его заступничество. Святого считают покровителем моряков и путешественников, к нему за советом обращались незамужние девушки.

Больше всего поверий связано с гаданием ночью накануне праздника, когда девушки могли узнать имя суженого и когда идти под венец, свою судьбу и будущее.

Еще одна традиция связана с угадыванием погоды по воде. Для этого нужно было подойти к колодцу, озеру или речки и прислушаться, как ведет себя вода: тихая обещала хорошую зиму, а шумная - стужи и метели. Аналогичные предсказания можно было делать, наблюдая за огнем в печи: красный цвет пламени обещал сильные морозы, белый - близкую оттепель.

В День Андрея девушки пекли круглую обрядовую выпечку из пшеничной муки - "калиту". Это лакомство по форме напоминающую современный бублик, только корж был шире, а отверстие - меньше. Выпечку смазывали медом и подвешивали к сволоку посредине хаты, где собирались на вечерницы. На этих гуляниях парни должны были, не засмеявшись, верхом на кочерге подпрыгнуть и откусить кусок калиты. Тем, кому это удавалось, судьба сулила счастливую женитьбу.

В День Андрея была традиция "кусания калиты" (Фото из открытых источников)

Предки верили, что на Андрея - особенно пока темно - бесчинствует нечистая сила и забирает у коров молоко. В этот день строго запрещалось богохульствовать и ругаться, иначе злые слова могут принести говорящему большие беды и вызвать болезни.

Еще одним запретом называли ткаческие работы - ткать пряжу и мотать нитки нельзя до самого Крещения.

Главные приметы в День Андрея