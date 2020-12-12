День Андрея: как правильно гадать и все традиции большого праздника

День Андрея в 2020 году (Коллаж РБК-Украина)

День Андрея христиане отмечают ежегодно 13 декабря. Этот день открывает цикл зимних праздников и начало гаданий у молодежи.

Дату установлена в честь Андрея Первозванного, который был последователем Христа и учеником Иоанна Крестителя. Память этого святого чтят уже на протяжении нескольких столетий. В этот день, кроме поздравлений мужчин, которые носят имя Андрей, начинают гадания, чтобы узнать свою судьбу.

Традиции и приметы на День Андрея

На день Андрея начинается настоящая зима и предки в этот день "слушали воду" – ранним утром они отправлялись к водоемам, делали во льду прорубь и слушали шум воды. Если под льдом было тихо, что зима должна была быть тихой, спокойной, без вьюг и метелей. Если вода сильно шумела, то стоит ожидать снежные бури, снегопады и ненастье.

В церквях в этот день проводятся богослужения и считается, что в этот день полезно причащаться тем, чья деятельность связана с риском и дальними поездками. Молодые девушки молятся о счастливой семейной жизни.

В домах, где есть Андреи и Андреевичи устраивают застолье, но без особых изысков и шумных празднований – так как идет рождественский пост. Тяжелая физическая работа в этот день запрещена, а женщинам нельзя ткать, прясть и шить.

День Андрея в Украине в 2020 году

Гадания на День Андрея

Все праздничные гадания на День Андрея проводят накануне вечером и ночью. Девушки собираются после захода солнца и используют различные гадания, чтобы узнать свою судьбу, имя суженого и ближайшие будущее.

Откусывание Калиты. Самый популярный обряд на День Андрея. Лепешку (Калиту) пекут исключительно молодые и незамужние девушки. Ее подвешивают на ленту и поднимают повыше. Молодые парни должны по очереди подпрыгивать и пытаться откусить кусочек. Такой обряд служил инициацией (посвящение парней во взрослые). Тем, кто смог откусить кусок Калиты – было разрешено гулять на вечерницах, назначать свидания и свататься. Также этим парням начинали поручать более тяжелую мужскую работу и работу в поле.

Сны про суженого. На ночь девушки ставят под кровать миску с водой, а под подушку клали зеркало, нож, мужская шапка, гребень и кутья, которую варили накануне. Перед сном девушка должна была призвать суженого, чтобы накормить, напоить, причесать и так далее. Кто во сне приходил – тот в будущем должен был стать мужем.

Гадание на перекрестке. В полночь девушки выходили на перекресток и слушали звуки улицы. Если слышали смех, песни, веселье – то замужество было обеспечено. Если плач, ссоры, ругань – то ходить в девках еще целый год.

Гадание на имя суженого. В ночь с 12 на 13 декабря нужно выйти из дома и спросить имя первого встречного. Считается, что именно так и будут звать суженого. Сейчас такое гадание редко практикуют, хотя есть пары, которые именно таким образом познакомились, а потом поженились.

Гадания с зеркалами. Два зеркала устанавливают друг напротив друга, и в полночь с этими зеркалами девушка остается одна. По бокам нужно разместить свечи и сесть так перед одним из зеркал, чтобы во втором отражался зеркальный коридор. В этом коридоре девушка может рассмотреть имя своего суженого. В нужный момент обязательно нужно сказать: "Чур меня!", если вдруг в зеркале появится что-то непонятное или страшное.

Кусание Калиты в День Андрея

Что категорически нельзя делать в День Андрея

Нельзя шить, вышивать, вязать. В старину было запрещено прясть и ткать.

Верующие считают, что гадать в этот день – грех. Особенно это касалось замужних женщин.

Продукты животного происхождения в этот день – под строгим запретом.

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