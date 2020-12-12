День Андрія: як правильно ворожити і усі традиції великого свята

День Андрія в 2020 році (Колаж РБК-Україна)

День Андрія християни відзначають щороку 13 грудня. Цей день відкриває цикл зимових свят і початок ворожінь у молоді.

Дату встановлена на честь Андрія Первозванного, який був послідовником Христа та учнем Іоанна Хрестителя. Пам'ять цього святого вшановують вже протягом кількох століть. В цей день, крім привітань чоловікам, які мають ім'я Андрій, починають ворожіння, щоб дізнатися свою долю.

Традиції та прикмети на День Андрія

На день Андрія починається справжня зима, і предки в цей день "слухали воду" – рано вранці вони вирушали до водойм, робили під льодом ополонку і слухали шум води. Якщо під льодом було тихо, що зима повинна була бути тихою, спокійною, без завірюх і хуртовин. Якщо вода сильно шуміла, то варто очікувати завірюхи, снігопади та негоду.

У церквах у цей день проводяться богослужіння і вважається, що в цей день корисно причащатися тим, чия діяльність пов'язана з ризиком і дальніми поїздками. Молоді дівчата моляться про щасливе сімейне життя.

У будинках, де є Андрії та Андрійовичі влаштовують застілля, але без особливих вишукувань і гучних святкувань – оскільки триває різдвяний піст. Важка фізична робота в цей день заборонена, а жінкам не можна ткати, прясти та шити.

День Андрія в Україні у 2020 році

Ворожіння на День Андрія

Всі святкові ворожіння на День Андрія проводять напередодні ввечері та вночі. Дівчата збираються після заходу сонця і використовують різні ворожіння, щоб дізнатися свою долю, ім'я судженого і найближчі майбутнє.

Відкушування Калити. Найпопулярніший обряд на День Андрія. Коржик (Калиту) печуть виключно молоді та незаміжні дівчата. Її підвішують на стрічку і підіймають високо. Молоді хлопці повинні по черзі підстрибувати та намагатися відкусити шматочок. Такий обряд служив ініціацією (посвячення юнаків у дорослі). Тим, хто зміг відкусити шматок Калити – було дозволено гуляти на вечорницях, призначати побачення і свататися. Також цим хлопцям починали доручати більш важку чоловічу роботу та роботу в поле.

Сни про судженого. На ніч дівчата ставлять під ліжко миску з водою, а під подушку клали дзеркало, ніж, чоловіча шапка, гребінь і кутя, яку варили напередодні. Перед сном дівчина повинна була закликати судженого, щоб нагодувати, напоїти, причесати й так далі. Хто уві сні приходив – той в майбутньому мав стати чоловіком.

Ворожіння на перехресті. Опівночі дівчата виходили на перехрестя і слухали звуки вулиці. Якщо чули сміх, пісні, веселощі – то заміжжя було забезпечено. Якщо плач, сварки, лайку – то ходити в дівках ще цілий рік.

Ворожіння на ім'я судженого. В ніч з 12 на 13 грудня потрібно вийти з дому і запитати ім'я першого зустрічного. Вважається, що саме так і зватимуть судженого. Зараз таке ворожіння рідко практикують, хоча є пари, які саме таким чином познайомилися, а потім одружилися.

Ворожіння з дзеркалами. Два дзеркала встановлюють один навпроти одного, і опівночі з цими дзеркалами дівчина залишається одна. По боках потрібно розмістити свічки та сісти так перед одним з дзеркал, щоб у другому відбивався дзеркальний коридор. У цьому коридорі дівчина може розглянути ім'я свого судженого. У потрібний момент обов'язково потрібно сказати: "Цур мене!", якщо раптом у дзеркалі з'явиться щось незрозуміле або страшне.

Кусання Калити в День Андрія

Що категорично не можна робити в День Андрія

Не можна шити, вишивати, в'язати. В старовину було заборонено прясти та ткати.

Віряни вважають, що ворожити в цей день – гріх. Особливо це стосувалося заміжніх жінок.

Продукти тваринного походження в цей день – під суворою забороною.

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