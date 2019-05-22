Демократизация церковной жизни: ПЦУ готовит очередное новшество

ПЦУ вводит открытый реестр для членов каждого церковного прихода, так называемое членство "по заявительному принципу" - каждая парафия будет вести открытый реестр своих членов, которые отныне будут принимать активное участие в финансово-хозяйственной, благотворительной, религиозно-просветительской деятельности общества. Об этом рассказал митрополит Черкасский и Чигиринский ПЦУ Иоанн (Яременко), передает "Прочерк".

Отмечается, что такие парафии призваны демократизировать церковную жизнь, сделать мирян "более ответственными за жизни приходов".

Кроме того, новшество призвано четко определить, кто в дальнейшем будет имеет право решать судьбу прихода (в том числе и в юридических вопросах).

"Мы должны отходить от единоличного руководства священника, привлекать мирян в храмовое жизни", - подчеркнул митрополит Иоанн.

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Он добавил, что когда прихожанин поставил свою подпись под заявлением о вхождении в общество и стал ее членом, он стал участвовать в принятии многих решений.

"Если в храме течет потолок, то за то, чтобы ее починить, будет отвечать не только священник, но и каждый мирянин. Если в селе живет вдова, сирота, то за помощь им от общества также ответственный каждый член общины", - рассказал священник.

Также митрополит напомнил, что в 2014 году с началом российско-украинской войны "помогать армии брались всем приходом".

"Но мы увидели, что наши прихожане не столь адаптированы для решения других социальных проблем, в которых церковь может участвовать. Речь идет, например, о помощи бедным, одиноким матерям и тому подобное. Церковь должна дать понять каждому прихожанину, что он член церкви, от него также зависит, что происходит вокруг него", - сказал митрополит Иоанн.

При этом отмечается, что введение реестра членов приходов не запрещает другим людям приходить в храм для молитвы и совершения церковных таинств и треб.

Фото: Митрополит Епифаний (РБК-Украина)

Как сообщалось ранее, предстоятель ПЦУ Епифаний заявил, что никакого раскола в Православной церкви Украины нет.

Добавим, что по данным соцопроса, проведенном в марте 2019 года, три четверти украинцев (77%) считали себя православными. Среди всех опрошенных 29,5% заявили, что Православная церковь Украины лучше всего описывает их предпочтения.

Также мы писали о том, что предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний обещал, что женщинам в храмах единой поместной украинской православной церкви не обязательно будет одевать платок.