Демограф сказав, скільки людей житиме в Україні через 10 років

"Скоріш за все, населення України наближатиметься до 30 мільйонів. І це за умови, якщо буде ефективна міграційна політика. Тоді можна буде на цьому рівні більш менш стабілізуватись", - сказав науковець.

За словами Позняка, це "більш менш нормальний" сценарій, бо 30 млн - "це не рівень знелюднення, це ще той рівень, коли освоєння території можна підтримати на достатньому рівні".

"Тим більше, що у нас частина прикордонних з державою-агресором територій буде залишатися все одно неспокійними і не сильно населеними", - додав він.

Звичайно, каже демограф, і там - на сході країни - потрібно підтримувати якусь кількість населення. Однак зауважує: висока щільність заселення цих територій може бути просто небезпечною для мешканців.

"Відповідно, за таких умов 30 мільйонів населення буде достатньо для підтримки заселеності у всіх регіонах", - сказав експерт.

Також Позняк назвав мінімальну кількість населення, яка може стати критичною для функціонування держави.

"Я думаю, що 20 мільйонів. Це вже буде достатньо критичний рівень", - висловився він.