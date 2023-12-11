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Демограф сказав, скільки людей житиме в Україні через 10 років

Стало відомо, яким буде населення України до 2035 року (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Протягом наступних 10 років населення України може становити близько 30 млн людей. Ця кількість дозволить країні нормально функціонувати і розвиватися. Але вона може бути досягнена лише за певних умов.

Такий прогноз в інтерв’ю РБК-Україна (проект Styler) дав демограф, старший науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України Олексій Позняк.

"Скоріш за все, населення України наближатиметься до 30 мільйонів. І це за умови, якщо буде ефективна міграційна політика. Тоді можна буде на цьому рівні більш менш стабілізуватись", - сказав науковець.

За словами Позняка, це "більш менш нормальний" сценарій, бо 30 млн - "це не рівень знелюднення, це ще той рівень, коли освоєння території можна підтримати на достатньому рівні". 

"Тим більше, що у нас частина прикордонних з державою-агресором територій буде залишатися все одно неспокійними і не сильно населеними", - додав він.

Звичайно, каже демограф, і там - на сході країни - потрібно підтримувати якусь кількість населення. Однак зауважує: висока щільність заселення цих територій може бути просто небезпечною для мешканців.

"Відповідно, за таких умов 30 мільйонів населення буде достатньо для підтримки заселеності у всіх регіонах", - сказав експерт.

Також Позняк назвав мінімальну кількість населення, яка може стати критичною для функціонування держави. 

"Я думаю, що 20 мільйонів. Це вже буде достатньо критичний рівень", - висловився він.

Раніше експерти давали прогноз, що буде з Україною в 2050 році.

Також ми писали, що Україні загрожує демографічна криза, хоча народжуваність не знизилася.

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