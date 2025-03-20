Демі Мур показала 70-річного Брюса Вілліса в оточені доньок: зворушливі фото

У середу, 19 березня, відомий голлівудський актор Брюс Вілліс, який страждає на деменцію, відзначив 70-річчя. На честь свята його колишня дружина та мама трьох спільних доньок Демі Мур зворушила фанів сімейними кадрами зі святкування.
Детальніше розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.
Не секрет, що після розлучення у 2000 році, Демі Мур та Брюс Вілліс, які мають спільних доньок Румер, Скаут і Таллулу, зберегли дружні стосунки.
Так, акторка продовжує підтримувати зв'язок із колишнім чоловіком та його дружиною Еммою Хемінг. В останні роки вона також залишається важливою частиною родини, беручи участь в догляді за хворим батьком своїх доньок.
У день народження Брюса родина вкотре зібралася разом і весело проводила час, аби потішити іменинника.
Відповідні кадри, на яких Вілліс щасливо обіймається з рідними розчулили мережу:
Потішила своєю присутністю й онучка, яку Брюсові подарувала дочка Румер у квітні 2023-го.
У 2022 році Брюс повідомив про завершення своєї акторської кар’єри після того, як лікарі діагностували у нього афазію - порушення мовлення, викликане ураженням мовного центру мозку. Згодом родина уточнила, що цей стан є наслідком лобово-скроневої деменції.
У 2023 році його дружина Емма Хемінг розповіла про погіршення самопочуття Вілліса. У нього поступово почали зникати пам’ять та помітно погіршилися логічне мислення й сприйняття реальності.
Нагадаємо, Брюс одружений з моделлю Еммою з 2009 року. У пари є дві спільні доньки - Мейбл та Евелін.
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