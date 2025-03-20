Деми Мур показала 70-летнего Брюса Уиллиса в окружении дочерей: трогательные фото

В среду, 19 марта, известный голливудский актер Брюс Уиллис, страдающий деменцией, отметил 70-летие. В честь праздника его бывшая жена и мама трех общих дочерей Деми Мур растрогала фанов семейными кадрами с празднования.
Подробнее рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.
Не секрет, что после развода в 2000 году, Деми Мур и Брюс Уиллис, которые имеют общих дочерей Румер, Скаут и Таллулу, сохранили дружеские отношения.
Так, актриса продолжает поддерживать связь с бывшим мужем и его женой Эммой Хеминг. В последние годы она также остается важной частью семьи, участвуя в уходе за больным отцом своих дочерей.
В день рождения Брюса семья в очередной раз собралась вместе и весело проводила время, чтобы порадовать именинника.
Соответствующие кадры, на которых Уиллис счастливо обнимается с родными умилили сеть:
Порадовала своим присутствием и внучка, которую Брюсу подарила дочь Румер в апреле 2023-го.
В 2022 году Брюс сообщил о завершении своей актерской карьеры после того, как врачи диагностировали у него афазию - нарушение речи, вызванное поражением речевого центра мозга. Впоследствии семья уточнила, что это состояние является следствием лобно-височной деменции.
В 2023 году его жена Эмма Хеминг рассказала об ухудшении самочувствия Уиллиса. У него постепенно начали исчезать память и заметно ухудшились логическое мышление и восприятие реальности.
Напомним, Брюс женат на модели Эмме с 2009 года. У пары есть две дочери - Мейбл и Эвелин.
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