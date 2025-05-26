Демі Ловато вийшла заміж: фото нареченої у ніжній весільній сукні від кутюр

Весільна церемонія Демі пройшла у Каліфорнії минулої неділі. Для зірки це був справжній казковий день - до вівтаря вона йшла в елегантній сукні Vivienne Westwood, пошитій спеціально для неї.

Атлас кольору перлин, корсетний ліф, тюлева фата відтінку слонової кістки - образ нареченої був водночас класичним і сучасним.

На церемонії Ловато вирішила не обмежуватися одним вбранням: згодом вона змінила сукню на ще один елегантний образ від того ж бренду - цього разу в характерному для Вів’єн Вествуд корсетному стилі.

"Коли я думала про фасон весільної сукні, я часто поверталася до творчості Вів'єн Вествуд, особливо до того, як силуети наголошують на вигинах тіла", - розповіла зірка в інтерв'ю для Vogue.

Ще до весілля виконавиця ділилася в соцмережах закоханими фото з Джорданом Лютесом - зокрема, на День святого Валентина пара з’явилася в образах нареченої й нареченого.

Демі Ловато з чоловіком (фото: instagram.com/ddlovato)

Нагадаємо, роман Демі та Джордана почався ще у 2022 році. Вони познайомилися під час спільної роботи над піснею Substance, і вже за кілька місяців стало зрозуміло, що між ними щось більше. Пропозицію руки й серця Лютес зробив у грудні 2023-го.

Свою кар’єру Демі почала з дитячого шоу Barney & Friends, але справжню популярність їй принесла роль у культовому Camp Rock від Disney. Та за яскравими ролями стоїть непростий шлях: у 15 років вона пережила зґвалтування на зйомках, про що вперше зізналася у 2021 році.

Це травматичне переживання лише посилило вже наявні тоді проблеми з харчуванням і залежностями. У 2018-му артистка перенесла передозування наркотиками.

Упродовж кар'єри Демі не замовчувала складні теми - її пісні відверто говорять про біль, боротьбу й зцілення.