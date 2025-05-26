Деми Ловато вышла замуж: фото невесты в нежном свадебном платье от кутюр

Свадебная церемония Деми прошла в Калифорнии в минувшее воскресенье. Для звезды это был настоящий сказочный день - к алтарю она шла в элегантном платье Vivienne Westwood, сшитом специально для нее.

Атлас цвета жемчуга, корсетный лиф, тюлевая фата оттенка слоновой кости - образ невесты был одновременно классическим и современным.

На церемонии Ловато решила не ограничиваться одним нарядом: впоследствии она сменила платье на еще один элегантный образ от того же бренда - на этот раз в характерном для Вивьен Вествуд корсетном стиле.

"Когда я думала о фасоне свадебного платья, я часто возвращалась к творчеству Вивьен Вествуд, особенно к тому, как силуэты подчеркивают изгибы тела", - рассказала звезда в интервью для Vogue.

Еще до свадьбы исполнительница делилась в соцсетях влюбленными фото с Джорданом Лютесом - в частности, на День святого Валентина пара появилась в образах невесты и жениха.

Деми Ловато с мужем (фото: instagram.com/ddlovato)

Напомним, роман Деми и Джордана начался еще в 2022 году. Они познакомились во время совместной работы над песней Substance, и уже через несколько месяцев стало понятно, что между ними нечто большее. Предложение руки и сердца Лютес сделал в декабре 2023-го.

Свою карьеру Деми начала с детского шоу Barney & Friends, но настоящую популярность ей принесла роль в культовом Camp Rock от Disney. Но за яркими ролями стоит непростой путь: в 15 лет она пережила изнасилование на съемках, о чем впервые призналась в 2021 году.

Это травматическое переживание только усилило уже имеющиеся тогда проблемы с питанием и зависимостями. В 2018-м артистка перенесла передозировку наркотиками.

На протяжении карьеры Деми не замалчивала сложные темы - ее песни откровенно говорят о боли, борьбе и исцелении.