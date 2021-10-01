"Дельта" часто похож на ротавирус: врач назвала особенность нового штамма

Часто симптомы коронавируса штамма "Дельта" похожи на проявления ротавируса, который еще называют "кишечным гриппом".
Об этом в интервью ТСН сообщила доктор-пульмонолог Светлана Гук.
Но таким способом новый штамм передается не всегда, поэтому не стоит сразу воспринимать такие симптомы, как COVID-19.
"Дельта" часто, но не всегда, дает картину, похожую на ротавирусную инфекцию - незначительные катаральные явления, понос. Таких проявлений в прошлом почти не было. Но и обычное першение в горле с небольшим насморком тоже могут быть проявлениями "Дельта" -штамма", - объяснила медик.
Также доктор рассказала, на какой день болезни человек может попасть в стационар.
"Мы часто видим существенное ухудшение состояния, что требует госпитализации, на 5-7 день, а у пациентов со сниженной реактивностью - возможно позже, после 10 дня болезни", - предупредила Гук.
Также Светлана сообщила, что повторное заражение коронавирусом у пациента в ее практике случалось всего лишь один раз. Также среди заболевших очень мало вакцинированных, а если они есть - то болеют в легкой форме.
Как мы ранее сообщали, карантин в Украине из-за коронавируса могут отменить совсем, но есть одно условие.