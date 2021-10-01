"Дельта" часто схожий на ротавірус: лікар назвала особливість нового штаму

Але таким способом новий штам передається не завжди, тому не варто відразу сприймати такі симптоми, як COVID-19.

"Дельта" часто, але не завжди, дає картину, схожу на ротавірусну інфекцію - незначні катаральні явища, пронос. Таких проявів у минулому майже не було. Але і звичайне першіння в горлі з невеликою нежиттю теж можуть бути проявами "Дельта" -штаму", - пояснила медик.

Також доктор розповіла, на який день хвороби людина може потрапити в стаціонар.

"Ми часто бачимо істотне погіршення стану, що вимагає госпіталізації, на 5-7 день, а у пацієнтів зі зниженою реактивністю - можливо пізніше, після 10 дня хвороби", - попередила Гук.

Також Світлана повідомила, що повторне зараження коронавірусом у пацієнта в її практиці траплялося всього лише один раз. Також серед хворих дуже мало вакцинованих, а якщо вони є - то хворіють в легкій формі.