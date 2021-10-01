"Дельта" часто похож на ротавирус: врач назвала особенность нового штамма

Часто симптомы коронавируса штамма "Дельта" похожи на проявления ротавируса, который еще называют "кишечным гриппом".

Но таким способом новый штамм передается не всегда, поэтому не стоит сразу воспринимать такие симптомы, как COVID-19.

"Дельта" часто, но не всегда, дает картину, похожую на ротавирусную инфекцию - незначительные катаральные явления, понос. Таких проявлений в прошлом почти не было. Но и обычное першение в горле с небольшим насморком тоже могут быть проявлениями "Дельта" -штамма", - объяснила медик.

Также доктор рассказала, на какой день болезни человек может попасть в стационар.

"Мы часто видим существенное ухудшение состояния, что требует госпитализации, на 5-7 день, а у пациентов со сниженной реактивностью - возможно позже, после 10 дня болезни", - предупредила Гук.

Также Светлана сообщила, что повторное заражение коронавирусом у пациента в ее практике случалось всего лишь один раз. Также среди заболевших очень мало вакцинированных, а если они есть - то болеют в легкой форме.