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"Дельта" часто схожий на ротавірус: лікар назвала особливість нового штаму

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П'ятниця 01 жовтня 2021 10:53
"Дельта" часто схожий на ротавірус: лікар назвала особливість нового штаму Фото: Доктор назвала особливості "Дельти" (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Часто симптоми коронавірусу штаму "Дельта" схожі на прояви ротавірусу, який ще називають "кишковим грипом".

Про це в інтерв'ю ТСН повідомила доктор-пульмонолог Світлана Гук.

Але таким способом новий штам передається не завжди, тому не варто відразу сприймати такі симптоми, як COVID-19.

"Дельта" часто, але не завжди, дає картину, схожу на ротавірусну інфекцію - незначні катаральні явища, пронос. Таких проявів у минулому майже не було. Але і звичайне першіння в горлі з невеликою нежиттю теж можуть бути проявами "Дельта" -штаму", - пояснила медик.

Також доктор розповіла, на який день хвороби людина може потрапити в стаціонар.

"Ми часто бачимо істотне погіршення стану, що вимагає госпіталізації, на 5-7 день, а у пацієнтів зі зниженою реактивністю - можливо пізніше, після 10 дня хвороби", - попередила Гук.

Також Світлана повідомила, що повторне зараження коронавірусом у пацієнта в її практиці траплялося всього лише один раз. Також серед хворих дуже мало вакцинованих, а якщо вони є - то хворіють в легкій формі.

Як ми раніше повідомляли, карантин в Україні через коронавірус можуть скасувати зовсім, але є одна умова.

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Коронавірус "Дельта"
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