"Дельта" часто схожий на ротавірус: лікар назвала особливість нового штаму

Часто симптоми коронавірусу штаму "Дельта" схожі на прояви ротавірусу, який ще називають "кишковим грипом".

Але таким способом новий штам передається не завжди, тому не варто відразу сприймати такі симптоми, як COVID-19.

"Дельта" часто, але не завжди, дає картину, схожу на ротавірусну інфекцію - незначні катаральні явища, пронос. Таких проявів у минулому майже не було. Але і звичайне першіння в горлі з невеликою нежиттю теж можуть бути проявами "Дельта" -штаму", - пояснила медик.

Також доктор розповіла, на який день хвороби людина може потрапити в стаціонар.

"Ми часто бачимо істотне погіршення стану, що вимагає госпіталізації, на 5-7 день, а у пацієнтів зі зниженою реактивністю - можливо пізніше, після 10 дня хвороби", - попередила Гук.

Також Світлана повідомила, що повторне зараження коронавірусом у пацієнта в її практиці траплялося всього лише один раз. Також серед хворих дуже мало вакцинованих, а якщо вони є - то хворіють в легкій формі.