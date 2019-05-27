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Справа Зайцевої та Дронова: з'явилися нові деталі апеляції

STYLERЖиття    27.05.2019 - 19:29
Справа Зайцевої та Дронова: з'явилися нові деталі апеляції
Олена Зайцева і Геннадій Дронов (Колаж РБК-Україна)

Адвокат Дронова розповів, що сказано у виправленому тексті апеляції

Адвокат Геннадія Дронова, який засуджений на 10 років за скоєння ДТП на вулиці Сумській в Харкові, заявив, що апеляція по його підзахисному була переписана і він звернувся до суду з проханням закрити виробництво. Про це повідомляє видання NewsRoom.

Адвокат Дронова Сергій Перепелиця повідомив, що його підзахисний скаржиться на стан здоров'я. Він зазначив, що справа з апеляцією зрушила з мертвої точки і всі невідповідності були виправлені. Також Перепелиця повідомив, що буде просити суд про виправдувальний вирок для свого підзахисного.

"Так, ми це зробили ще в п'ятницю. У скарзі, яку залишили без розгляду, мова йшла про виправдувальний вирок, але нам сказали, що потрібно просити про закриття провадження у зв'язку з відсутністю складу злочину. Це ми і виправили. Зазначу, що стан Геннадія не покращується", - розповів адвокат.

Справа Зайцевої та Дронова: з'явилися нові деталі апеляції

Адвокат Дронова наполягає на виправдувальному вироку (Колаж РБК-Україна)

В прес-службі суду поки нічого про виправлені документи не знають, але пояснили, що апеляційна скарга може бути зареєстрована в канцелярії, а до судді поки не потрапила.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що апеляція Геннадія Дронова не була розглянута, оскільки не відповідала вимогам статті 420 Кримінально-процесуального кодексу України.

А також ми розповідали про те, що у розслідуванні справи про смертельне ДТП відновили кримінальне провадження щодо експертів.

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