Дело на миллион: ВАКС постановил продолжить расследование против Святослава Олейника

Главу Днепропетровского облсовета Святослава Олейника могут обвинить в получении взятки в размере одного миллиона долларов. Высший антикоррупционный суд уже во второй раз обязал НАБУ расследовать дело Олейника 5-летней давности, говорится в сюжете "Днепр News".

Как известно, на то время Олейник был заместителем председателя облгосадминистрации Игоря Коломойского. В то же время подрядчика дорожно-ремонтных работ, фирму "УПС", в частности ее руководителей - Тараса Палия и заместителя городского головы Владимира Лысого - обвинили в махинациях на тендерах по ремонту и обустройству автодорог Днепра.

Областная прокуратура заявила о передаче дела в суд. Возможное наказание - лишение свободы сроком от 2 до 5, запрет занимать определенные должности и штраф.

Впрочем, уже через некоторое время дело закрыли, а наказания так никто и не понес. Зато 50% компании "УПС" переписали на подчиненную Олейника.

Сейчас же эта фирма осваивает миллиарды на ремонте дорог в рамках "Большого строительства". В частности, "УПС" победила в тендерах на свыше 3 млрд гривен.

В этом году НАБУ по иску ОО "Инфопространство" открыло дело об миллионной взятке, которую вероятно взял Олейник, чтобы закрыть дело Лысого и Палия. Об этом в частности недавно заявил Сергей Паньков, заместитель ГУ ГФС в Днепропетровской области.

Два месяца НАБУ расследовало дело о вероятной взятке, но уже в начале октября следователь закрыл дело. Как утверждают в ГО "Инфопространство", дело было закрыто без допроса всех свидетелей. В связи с этим активисты подали жалобу в Высший антикоррупционный суд.

ВАКС отменил постановление следователя НАБУ и обязал бюро продолжить расследование дела о вероятной взятке Святославу Олейнику.

Напомним, 19 октября под стенами облсовета прошел митинг, в котором приняли участие общественные организации "Народный трибунал", "Отпор", активисты и волонтеры из Днепра и других городов области с требованием к председателю облсовета Святославу Олейнику уйти в отставку.

Как писало РБК-Украина, по данным Комитета избирателей Украины, председатель Днепропетровской ОГА Святослав Олейник не выполнил на своем посту ни одно из предвыборных обещаний.