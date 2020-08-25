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Олейник не выполнил ни одного из предвыборных обещаний, - КИУ

Днепр, Вторник 25 августа 2020 14:11
Олейник не выполнил ни одного из предвыборных обещаний, - КИУ
Фото: Святослав Олейник (из открытых источников)
Автор: РБК-Украина

В частности, глава ДнепрОГА обещал завершить реконструкцию аэропорта в Днепре

Глава Днепропетровской ОГА Святослав Олейник не выполнил на своем посту ни одного из предвыборных общений.

Об этом в комментариях журналистам заявил председатель правления Всеукраинской общественной организации "Комитет избирателей Украины" Станислав Жолудев.

"Для людей важны реальные дела, а такой человек как Святослав Олейник не сделал для региона ничего. Очевидно, что победить на выборах он сможет, только используя административный ресурс, махинации и давление", - считает Жолудев.

Эксперт также напомнил, что Олейник дважды был депутатом, а после Революции Достоинства постоянно находился при власти в регионе. При этом, за все это время люди помнят только 3 его обещания, ни одно из которых он не выполнил.

В частности, напоминает эксперт, Олейник обещал завершить реконструкцию аэропорта в Днепре.

Напомним, согласно недавним исследованиям, проведенным в Днепре агентствами "Социс" и "Рейтинг", Святослав Олейник является лидером недоверия жителей города и области.

Кроме того, в отношении фирм, которых связывают с главой облсовета, были открыты десятки уголовных дел, а размер украденных денег налогоплательщиков составляет более миллиарда гривен.

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Новости Украины ДнепрОГАОлейникДнепропетровская областьКИУ
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