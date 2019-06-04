В деле Зайцевой и Дронова появились новые детали: все подробности

Дело Зайцевой и Дронова не стоит на месте. Харьковский апелляционный суд открыл апелляционное производство из-за жалобы адвоката Геннадия Дронова Сергея Перепелицы. Об этом сообщает издание ХарківTimes.

Перепелица считает, что полиция не нашла состава преступления в действиях экспертов Харьковского Научно-исследовательского института судебных экспертиз им. Бокариуса, которые проводили автотехническую экспертизу по этому делу.

Стоит отметить, что ранее Ленинский районный суд г. Харькова удовлетворил иск адвоката Дронова и обязал полицию открыть производство по действиям экспертов, проводивших автотехническую экспертизу машины подсудимого.

Но следователь не нашел состава преступления в действиях экспертов и закрыл уголовное производство. В решении следователя говорится, что в действиях экспертов Харьковского НИИ судебных экспертиз не нашли состава преступления.

Фото: место ДТП в Харькове на Сумской (УНИАН)

ДТП произошло 18 октября 2017 года, а приговор суд вынес только в 2019 году. Защита Зайцевой подала апелляцию и просит изменить 10 лет тюремного заключения на 5 лет условно. Кроме того, сторона Зайцевой добивается, чтобы Дронов выплатил большую часть компенсаций жертвам аварии. Дронов также подал свою жалобу.

Напомним, что Перепелица сообщил, что его подзащитный жалуется на состояние здоровья. Он отметил, что дело с апелляцией сдвинулось с мертвой точки и все несоответствия были исправлены.

Ранее сообщалось о том, что в расследовании дела о смертельном ДТП в Харькове возобновили уголовное производство в отношении экспертов.

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