У справі Зайцевої та Дронова з'явилися нові деталі: усі подробиці

Справа Зайцевої та Дронова не стоїть на місці. Харківський апеляційний суд відкрив апеляційне провадження через скарги адвоката Геннадія Дронова Сергія Перепелиці. Про це повідомляє видання ХарківТімеѕ.

Перепелиця вважає, що поліція не знайшла складу злочину в діях експертів Харківського Науково-дослідного інституту судових експертиз їм. Бокаріуса, які проводили автотехнічну експертизу у цій справі.

Варто зазначити, що раніше Ленінський районний суд Харкова задовольнив позов адвоката Дронова та зобов'язав поліцію відкрити провадження за діями експертів, які проводили автотехнічну експертизу машини підсудного.

Але слідчий не знайшов складу злочину в діях експертів і закрив кримінальне провадження. У рішенні слідчого говориться, що в діях експертів Харківського НДІ судових експертиз не знайшли складу злочину.

Фото: місце ДТП у Харкові на Сумській (УНІАН)

ДТП сталося 18 жовтня 2017 року, а вирок суд виніс тільки в 2019 році. Захист Зайцевої подав апеляцію і просить змінити 10 років тюремного ув'язнення на 5 років умовно. Крім того, сторона Зайцевої домагається, щоб Дронов виплатив велику частину компенсацій жертвам аварії. Дронов також подав свою скаргу.

Нагадаємо, що Перепелиця повідомив, що його підзахисний скаржиться на стан здоров'я. Він зазначив, що справа з апеляцією зрушилось з мертвої точки і всі невідповідності були виправлені.

Раніше повідомлялося про те, що в розслідуванні справи про смертельне ДТП у Харкові відновили кримінальне провадження відносно експертів.

Ми також писали про те, що в мережі показали камеру Зайцевої в СІЗО. У неї є все необхідне, включаючи невеликий телевізор, електричний чайник, душ, туалет та засоби особистої гігієни.