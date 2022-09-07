Делаю только то, что чувствую: Лобода сделала заявление о языке и своих песнях

Певица считает, что переводить на украинский язык свои давно вышедшие хиты было бы неправильным. При этом LOBODA отметила, что сама, как правило, не пишет треки.

"Я сама не пишу песни. Я их покупаю, дописываю, дорабатываю, как саунд-продюсер, и я всегда иду за песней. В моем репертуаре пять прекрасных песен на украинском языке, и такие песни приходят ко мне к сожалению, не так часто", - говорит Светлана.

Артистка призналась, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину не слушала музыку и не могла даже о ней думать.

"И только через три месяца, ко мне пришла "Молитва". Я даже песней ее назвать не могу, это высказывание. В тот момент я поняла, что наконец-то появилось невероятное произведение, которое я хочу записать", - отмечает певица.

Как добавила Лобода, дело не в том, что песня была на украинском языке, а потому что "она была в нужное время, в нужном месте, и она откликалась со всем тем, что происходит у меня внутри".

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

"Я никогда не иду за тем, что нравится кому-то, или чтобы кто-то хотел от меня слышать или получить - я всегда слушаю себя и делаю только то, что чувствую. Когда я смогу найти песню, которая будет… которую я смогу прочувствовать и сделать ее своей, я буду с удовольствием, с большим удовольствием петь на украинском языке", - подчеркивает артистка.

Кроме того, LOBODA прокомментировала новые, но не менее абсурдные претензии любителей "русского мира" о том, что украинцы умеют разговаривать на русском языке.

"Сейчас новая фраза от ботов: "Почему вы разговариваете на нашем языке?". Я хочу сказать, что русский язык не принадлежит российской власти. Он принадлежит русскоязычной аудитории, русскоязычному человеку, который живет во всем мире. Говорить какие-то претензии по поводу того, что кто-то говорит на русском языке - это по крайней мере, странно. Я думаю на этом языке и говорю на нем всю свою жизнь", - высказалась Светлана.

Светлана Лобода дала интервью Катерине Гордеевой в программе "Скажи Гордеевой" (фото: кадр из видео)