Делайте запасы на зиму: эксперт рассказал, что дефицита не будет, а вот цены на продукты вырастут

В Украине дефицита продуктов в ближайший год не прогнозируется. Продуктов хватит как минимум до следующего посевного сезона. А вот цены на продукты будут меняться и ожидается подорожание.
Такой прогноз в эфире Национального телемарафона на ТСН сделал глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.
Как отмечает Дорошенко, украинцы обеспечены продуктами на ближайший год-два. Каких-то отдельных культур может не хватать, но в целом ситуация не критическая.
"Мы полностью обеспечены всем необходимым. Могу сказать о том, что ситуация с продовольствием значительно лучше, чем ситуация с энергонезависимостью. Мы обеспечены еще в начале года, как минимум на 2022-2023 годы, плюс этот урожай. Думаю, мы еще два года можем спать и есть спокойно. Возможно, у нас не будет хватать отдельных культур, но это было, например, весной, тогда многие говорили: а будет ли у нас черешня, абрикос и все остальное?" - пояснил эксперт.
Он отметил, что Украину в ближайшее время ждет другая проблема - повышение цен и подорожание самых популярных продуктов.
"Ситуация очень хорошая с количеством, а вот с ценой - это уже другой вопрос. Здесь влияют инфляционные процессы. Ситуация с борщовым набором будет такая, как с общей инфляцией, то есть, если в начале года в государственный бюджет мы закладывали 7%, то потом инфляция выросла до 20%", - объяснил Дорошенко.
Он порекомендовал украинцам делать запасы продуктов, которые осенью будут продавать еще по старым ценам.
"Дальше все будет дорожать", - предупредил эксперт.
При наличии места для хранения запасов можно закупить некоторые виды продуктов впрок. Например, можно запастись крупами, мукой, сахаром и солью, макаронными изделиями.
Долго можно хранить растительное масло и консервацию. Можно сделать запас чая, кофе и специй.
Также стоит позаботиться о кормах для животных - сухой корм при правильном хранении может стоять несколько месяцев. Можно сделать запас самой необходимой бытовой химии.
Если есть подвал или погреб - можно сделать запас овощей: картофеля, моркови, лука, чеснока, свеклы.
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