Не делайте этого! Патриоты Донбасса записали видеообращение к Зеленскому

Консультативный совет с представителями боевиков из ОРДЛО, о создании которого договорились в Минске участники ТКГ, вызвал в украинском обществе волну критики и возмущения. Патриоты Донбасса призвали президента Владимира Зеленского не допустить, чтобы скандальный документ был подписан, что планируют осуществить уже 25 марта.

Известные украинцы - герои, прошедшие плен оккупантов и пытки - и авторитетные журналисты высказали свою позицию относительно инициативы главы ОПУ Андрея Ермака и указали на серьезные риски для Украины и объяснили, почему это очень опасно.

В частности, говорится о том, что создание такого Консультативного совета фактически вынесет РФ за скобки переговорного процесса, и она получит статус стороннего наблюдателя, а не государства-агрессора. А это недопустимо, отмечается в заявлении.

Ролик с обращением к президенту под названием "Не делайте этого!" опубликован на YouTube-канале ZN-Календар.

Указывается, что цель послания этих неравнодушных людей президенту одна - предостеречь от неосторожного шага, который может стоить Украине независимости.

Среди участников обращения к Зеленскому:

Станислав Асеев - журналист, освобожден из плена "ДНР" по обмену в 2019 году;

Владимир Жемчугов - участник русско-украинской войны, герой Украины, освобожденный из плена "ЛНР" по обмену в 2016 году;

Игорь Козловский - ученый, освобожденный из плена "ДНР" по обмену в 2017 году, член инициативной группы "Первого декабря";

Ирина Довгань - волонтер из Ясиноватого, которую 2014 году на площади оккупированного Донецка привязали к столбу и обмотали украинским флагом;

Сергей Гармаш - журналист, главный редактор сайта "ОстроВ";

Денис Казанский - известный донецкий блогер и журналист.

"Легитимизации голоса боевиков (даже в рамках включения в переговоры выходцев из Донбасса, которые выехали в результате войны на свободную территорию Украины), о чем заявил на своем брифинге председатель ОП Андрей Ермак, не восприняло подавляющее количество граждан Украины", - отметили патриоты Донбасса.

Видео: Патриоты Донбасса обратились к Зеленскому из-за скандального Консультативного совета с презставителями ОРДЛО

Как сообщалось ранее, на заседании контактной группы по урегулированию на Донбассе 11 марта стороны договорились о создании органа, который зафиксирует субъектность отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Позже глава Офиса Президента Андрей Ермак подтвердил создание Консультативного совета с представителями ОРДЛО в рамках контактной группы в Минске. По его словам, речь идет о создании платформы, которая позволит украинцам с оккупированного Донбасса принять участие в обсуждении вопросов урегулирования конфликта.