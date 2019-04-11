Что делать, если существенно задерживают зарплату: советы адвоката

Задержка зарплаты на работе – довольно частое явление в Украине. Нередко зарплату задерживают на больших производствах, особенно государственных. Впрочем, бывают и случаи, когда зарплату долго не выплачивают и в небольших частных фирмах.

Часто люди становятся заложниками ситуации, когда зарплату не выплачивают даже по несколько месяцев подряд. При этом они не знают, как защитить свои права, или если знают, то не пользуются этой возможностью. С другой стороны, немало украинцев работают неофициально, и тогда доказать факт задержки зарплаты становится очень сложно.

Что делать, если на работе задерживают зарплату – в комментарии для Styler рассказывает Валерия Гудий, адвокат ЮФ "Ильяшев и Партнеры".

Право на своевременную оплату труда гарантируется Конституцией Украины, и об этом должен помнить каждый, напоминает она.

"Не существует ни одной причины, которая бы уважительно оправдывала работодателя, не выплачивающего заработную плату своему сотруднику. Напротив, сотрудника, которому не платят зарплату, защищает государство. Главное - уметь пользоваться инструментами защиты", - говорит адвокат.

Что же можно сделать для получения вознаграждения за свой труд?

"Во-первых, необходимо письменное обращение к работодателю с требованием выплатить заработную плату. С одной стороны, мы понимаем, что такое обращение не приведет к положительным результатам. С другой стороны, желательно зафиксировать ряд действий, которые предпринимались работником. Пригодится", - говорит Валерия Гудий.

Фото: Задерживают деньги на работе – такое случается очень часто (УНИАН)

Во-вторых, она бы рекомендовала определиться с целями, которые преследуются работником – "наказать", "оштрафовать", "получить" или "получить больше". В зависимости от поставленных целей формируются направления дальнейших действий.

"Наказание за невыплату заработной платы несет руководитель компании. Закон предусматривает административную и уголовную ответственности за подобное нарушение. Нарушение установленных сроков оплаты заработной платы, выплата зарплаты не в полном объеме чревато привлечением к административной ответственности в виде штрафа - от 30 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 510 гривен до 1700 гривен). Столь небольшой штраф служит, своего рода, предупреждением", - поясняет адвокат.

За умышленную и безосновательную невыплату заработной платы более чем за один месяц руководитель компании может быть привлечен к уголовной ответственности, напоминает она.

Совершение подобного уголовно наказуемого правонарушения карается штрафом в размере от 8500 гривен до 17 000 гривен или исправительными работами на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или вести определенную деятельность на срок до трёх лет.

Фото: За умышленную невыплату зарплаты работодателя можно привлечь к уголовной и административной ответственности (УНИАН)

"Также за нарушение сроков выплаты заработной платы более чем за один месяц (по закону, зарплата должна выплачиваться не менее 2 раз в месяц) предусмотрены финансовые санкции, которые могут быть наложены должностным лицами Государственной службы Украины по вопросам труда (территориальными органами) по результатам инспекционных посещений. Финансовые санкции накладываются в размере 3 минимальных заработных плат, установленных на момент выявления нарушения. На сегодня подобная санкция составляла бы размер 12 519 гривен. Если работник желает добиться получения заработной платы, свои права можно отстоять в судебном порядке. Кроме того, обратившись в суд, работник может требовать возмещения суммы морального ущерба, который работодатель нанес ему, не выплачивая зарплату", - поясняет эксперт.

По словам Валерии Гудий, бывают случаи, когда невыплата заработной платы носит не только систематический характер, но и массовый. В подобной ситуации должен иметь место коллективный трудовой спор, рассмотрению которого способствует Национальная служба посредничества и примирения (территориальные органы).

"Безусловно, в процессе защиты прав и интересов необходима юридическая поддержка, которая позволит добиться максимально возможных результатов с минимальными временными затратами", - подчеркивает адвокат.

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