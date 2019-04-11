Що робити, якщо суттєво затримують зарплату: поради адвоката

Затримка зарплати на роботі – досить часте явище в Україні. Нерідко зарплату затримують на великих виробництвах, особливо державних. Втім, бувають і випадки, коли зарплату довго не виплачують і в невеликих приватних фірмах.

Часто люди стають заручниками ситуації, коли зарплату не виплачують навіть за кілька місяців поспіль. При цьому вони не знають, як захистити свої права, або якщо знають, то не користуються цією можливістю. З іншого боку, чимало українців працюють неофіційно, і тоді довести факт затримки зарплати стає дуже складно.

Що робити, якщо на роботі затримують зарплату – у коментарі для Styler розповідає Валерія Гудій, адвокат ЮФ "Ілляшев та Партнери".

Право на своєчасну оплату праці гарантується Конституцією України, і про це повинен пам'ятати кожен, нагадує вона.

"Не існує жодної причини, яка б поважно виправдовувала роботодавця, що не виплачує заробітну плату своєму співробітникові. Навпаки, співробітника, якому не платять зарплату, захищає держава. Головне - вміти користуватися інструментами захисту", - говорить адвокат.

Що ж можна зробити для отримання винагороди за свою працю?

"По-перше, необхідне письмове звернення до роботодавця з вимогою виплатити заробітну плату. З одного боку, ми розуміємо, що таке звернення не призведе до позитивних результатів. З іншого боку, бажано зафіксувати ряд дій, які робилися працівником. Стане в нагоді", - говорить Валерія Гудій.

Фото: Затримують гроші на роботі – таке трапляється дуже часто (УНІАН)

По-друге, вона б рекомендувала визначитися з цілями, які переслідуються працівником – "покарати", "оштрафувати", "отримати" або "отримати більше". В залежності від поставлених цілей формуються напрямки подальших дій.

"Покарання за невиплату заробітної плати несе керівник компанії. Закон передбачає адміністративну та кримінальну відповідальності за подібне порушення. Порушення встановлених термінів оплати заробітної плати, виплата зарплати не в повному обсязі загрожує притягненням до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу - від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 510 гривень до 1700 гривень). Настільки невеликий штраф служить свого роду попередженням", - пояснює адвокат.

За умисну і безпідставну невиплату заробітної плати більше ніж за один місяць керівник компанії може бути притягнутий до кримінальної відповідальності, нагадує вона.

Вчинення подібного кримінального правопорушення карається штрафом у розмірі від 8500 гривень до 17000 гривень або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади або провадити певну діяльність на строк до трьох років.

Фото: За умисну невиплату зарплати роботодавця можна притягнути до кримінальної та адміністративної відповідальності (УНІАН)

"Також за порушення термінів виплати заробітної плати більше ніж за один місяць (за законом, зарплата повинна виплачуватися не менше 2 разів на місяць) передбачені фінансові санкції, які можуть бути накладені посадовими особами Державної служби України з питань праці (територіальними органами) за результатами інспекційних відвідувань. Фінансові санкції накладаються в розмірі 3 мінімальних заробітних плат, встановлених на момент виявлення порушення. На сьогодні подібна санкція становила б розмір 12 519 гривень. Якщо працівник бажає домогтися отримання заробітної плати, свої права можна відстояти в судовому порядку. Крім того, звернувшись до суду, працівник може вимагати відшкодування суми моральної шкоди, яку роботодавець завдав йому, не виплачуючи зарплату", - пояснює експерт.

За словами Валерії Гудій, бувають випадки, коли невиплата заробітної плати носить не тільки систематичний характер, але і масовий. У подібній ситуації повинен мати місце колективний трудовий спір, розгляду якого сприяє Національна служба посередництва і примирення (територіальні органи).

"Безумовно, в процесі захисту прав та інтересів необхідна юридична підтримка, яка дозволить досягти максимально можливих результатів з мінімальними тимчасовими витратами", - підкреслює адвокат.

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