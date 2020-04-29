Что делать при вздутии живота и метеоризме: советы от Супрун

Уляна Супрун рассказала украинцам, что делать при вздутии живота и метеоризме - состояний, когда газы в желудочно-кишечном тракте образуются чрезмерно, делают больно и мешают жить. При этом проблема с чрезмерным газообразованием может быть серьезнее, чем кажется на первый взгляд.

По словам бывшего руководителя Минздрава, причины вздутия и метеоризма бывают разные. Это может быть из-за заглатывания воздуха во время еды впопыхах и без надлежащего пережевывания, жевания жвачки или курения.

Кроме того, вздутие может вызвать ряд продуктов. Их объединяют углеводы, которые не расщепляют наши ферменты. Это могут быть богатые клетчаткой продукты, в частности отруби, продукты, где много фруктозы, а также кисломолочные продукты.

Вздутие может вызвать ряд лекарств. Среди них - нестероидные противовоспалительные препараты, некоторые слабительные, противогрибковые препараты, статины и длительное лечение антибиотиками.

Ряд медицинских состояний или болезней также могут вызвать метеоризм. Это несварение, запор, синдром раздраженного кишечника, целиакия (непереносимость глютена), непереносимость лактозы или фруктозы, гастроэнтерит (инфекция в желудочно-кишечном тракте), нарушение всасывания питательных веществ.

Что делать?

Вести дневник того, что вы ели, и затем испытывали. Это поможет выявить продукты-триггеры метеоризма, спазмов и вздутия, и избегать их.

Есть медленно и хорошо пережевывать пищу.

Отказаться от жевательной резинки, курения, продуктов с резким запахом, капусты и бобовых, а также сладких напитков, кисломолочных продуктов. Также не стоит грызть ручки и карандаши.

Обратиться к врачу, если изменение рациона не помогает, или есть "красные флажки". Обсудите с врачом возможность применения ферментов или активированного угля.

Красными флажками в случае частых случаев вздутия и метеоризма является внезапная потеря веса, неспособность устранить метеоризм изменением рациона и привычек, запоры, скрытая кровь в кале, анемия, боль в животе, частая диарея и фекалии, которые не тонут (у человека со здоровым ЖКТ и адекватным рационом тонут).

В таком случае следует обратиться к врачу, а не искать чудо-средства от метеоризма и вздутия. Супрун напомнила, что скрининговым тестом рака прямой кишки является, прежде всего, анализ на скрытую кровь в кале.

Напомним, что Супрун рассказала, что делать с использованными масками и перчатками.