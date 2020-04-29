Що робити при здутті живота і метеоризмі: поради від Супрун

Уляна Супрун розповіла українцям, що робити при здутті живота і метеоризмі - станів, коли гази в шлунково-кишковому тракті утворюються надмірно, роблять боляче і заважають жити. При цьому проблема з надмірним газоутворенням може бути серйознішою, ніж здається на перший погляд.

За словами колишнього керівника МОЗ, причини здуття та метеоризму бувають різні. Це може бути заковтування повітря під час їжі похапцем і без належного пережовування, жування жуйки або куріння.

Крім того, здуття може викликати ряд продуктів. Їх об'єднують вуглеводи, які не розщеплюють наші ферменти. Це можуть бути багаті клітковиною продукти, зокрема висівки, продукти, де багато фруктози, а також кисломолочні продукти.

Здуття може викликати ряд ліків. Серед них - нестероїдні протизапальні препарати, деякі проносні, протигрибкові препарати, статини і тривале лікування антибіотиками.

Ряд медичних станів або захворювань також можуть викликати метеоризм. Це нетравлення, запори, синдром подразненого кишківника, целіакія (непереносність глютену), непереносність лактози або фруктози, гастроентерит (інфекція в шлунково-кишковому тракті), порушення всмоктування поживних речовин.

Що робити?

Вести щоденник того, що ви їли, і потім відчували. Це допоможе виявити продукти-тригери метеоризму, спазмів та здуття, і уникати їх.

Їсти повільно і добре пережовувати їжу.

Відмовитися від жувальної гумки, тютюнопаління, продуктів з різким запахом, капусти та бобових, а також солодких напоїв, кисломолочних продуктів. Також не варто гризти ручки й олівці.

Звернутися до лікаря, якщо зміна раціону не допомагає, або є "червоні прапорці". Обговоріть з лікарем можливість застосування ферментів або активованого вугілля.

Червоними прапорцями в разі частих випадків здуття та метеоризму є раптова втрата ваги, нездатність усунути метеоризм зміною раціону і звичок, запори, прихована кров у калі, анемія, біль у животі, часта діарея і фекалії, які не тонуть (у людини зі здоровим ШКТ і адекватним раціоном тонуть).

В такому випадку слід звернутися до лікаря, а не шукати чудо-засобу від метеоризму та здуття. Супрун нагадала, що скринінговим тестом раку прямої кишки є, насамперед, аналіз на приховану кров у калі.

Нагадаємо, що Супрун розповіла, що робити з використаними масками і рукавичками.