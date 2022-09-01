Что делать, если воздушная тревога застала ребенка не в школе: алгоритм действий

Важно взять "тревожный рюкзачок" и быстро идти к укрытию (это может быть подвальное помещение или паркинг для машин);
Если нет возможности спуститься в укрытие, или его нет поблизости, то необходимо найти место как можно дальше от окон. По возможности нужно соблюдать "правила двух стен" - обычно этим требованиям соответствует коридор между комнатами;
Необходимо сесть на пол и накрыться одеялом или другими вещами с головой.
Если воздушная тревога застала ребенка на улице, то родители должны ему объяснить, что нужно:
Зайти в ближайшее укрытие или хотя бы в подвал ближайшего дома, парковки или подземного перехода;
Важно держаться на расстоянии от магазинов с витринами;
Если укрытия поблизости нет, но уже слышны звуки взрывов, нужно упасть на землю и накрыть голову руками;
Необходимо по возможности искать углубление, яму, в которой можно спрятаться.
Также в общественном месте во время воздушной тревоги нужно внимательно слушать сообщения администрации заведения, где находится ребенок, и следовать озвученной инструкции. Важно следовать к укрытию четко определенным маршрутом.