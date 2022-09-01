Что делать, если воздушная тревога застала ребенка не в школе: алгоритм действий

В частности, если сигнал воздушная тревога включился, когда ребенок находится в школе, то необходимо выполнять то, что скажет учитель.

Что важно знать

Если тревога застала ребенка дома, то нужно:

Быстро одеться;

Закрыть окна, выключить газ, водоснабжение, электричество.

Важно взять "тревожный рюкзачок" и быстро идти к укрытию (это может быть подвальное помещение или паркинг для машин);

Если нет возможности спуститься в укрытие, или его нет поблизости, то необходимо найти место как можно дальше от окон. По возможности нужно соблюдать "правила двух стен" - обычно этим требованиям соответствует коридор между комнатами;

Необходимо сесть на пол и накрыться одеялом или другими вещами с головой.

Если воздушная тревога застала ребенка на улице, то родители должны ему объяснить, что нужно:

Зайти в ближайшее укрытие или хотя бы в подвал ближайшего дома, парковки или подземного перехода;

Важно держаться на расстоянии от магазинов с витринами;

Если укрытия поблизости нет, но уже слышны звуки взрывов, нужно упасть на землю и накрыть голову руками;

Необходимо по возможности искать углубление, яму, в которой можно спрятаться.

Также в общественном месте во время воздушной тревоги нужно внимательно слушать сообщения администрации заведения, где находится ребенок, и следовать озвученной инструкции. Важно следовать к укрытию четко определенным маршрутом.