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Что делать, если воздушная тревога застала ребенка не в школе: алгоритм действий

Что делать во время воздушной тревоги на улице (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине уже начался новый учебный год. Во время войны, родители детям должны объяснить, что им нужно делать, если воздушная тревога застала их на улице.

Какой алгоритм действий должен знать каждый ребенок - читайте ниже.

В частности, если сигнал воздушная тревога включился, когда ребенок находится в школе, то необходимо выполнять то, что скажет учитель.

Что важно знать

Если тревога застала ребенка дома, то нужно:

  • Быстро одеться;
  • Закрыть окна, выключить газ, водоснабжение, электричество.
  • Важно взять "тревожный рюкзачок" и быстро идти к укрытию (это может быть подвальное помещение или паркинг для машин);
  • Если нет возможности спуститься в укрытие, или его нет поблизости, то необходимо найти место как можно дальше от окон. По возможности нужно соблюдать "правила двух стен" - обычно этим требованиям соответствует коридор между комнатами;
  • Необходимо сесть на пол и накрыться одеялом или другими вещами с головой.

Если воздушная тревога застала ребенка на улице, то родители должны ему объяснить, что нужно:

  • Зайти в ближайшее укрытие или хотя бы в подвал ближайшего дома, парковки или подземного перехода;
  • Важно держаться на расстоянии от магазинов с витринами;
  • Если укрытия поблизости нет, но уже слышны звуки взрывов, нужно упасть на землю и накрыть голову руками;
  • Необходимо по возможности искать углубление, яму, в которой можно спрятаться.

Также в общественном месте во время воздушной тревоги нужно внимательно слушать сообщения администрации заведения, где находится ребенок, и следовать озвученной инструкции. Важно следовать к укрытию четко определенным маршрутом.

Ранее мы сообщали, можно ли проводить праздничные линейки 1 сентября.

Также образовательный омбудсмен призвал не показывать школы по ТВ.

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