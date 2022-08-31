Образовательный омбудсмен призвал не показывать школы по ТВ
Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев призвал телеканалы не показывать в эфирах учебные заведения по случаю начала учебного года.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу образовательного омбудсмена Сергея Горбачева.
"Я понимаю желание телеканалов дать картинку "к началу учебного года". Но очень прошу: не показывайте учебные заведения, тем более - не указывайте их названия и местонахождение", - пишет Горбачев.
По словам образовательного омбудсмена, это необходимо в целях безопасности в условиях войны.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киеве в некоторых школах обучение будет проходить не только в две смены, но и в три.
Также недавно появился график каникул для учеников.
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