Образовательный омбудсмен призвал не показывать школы по ТВ

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев призвал телеканалы не показывать в эфирах учебные заведения по случаю начала учебного года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу образовательного омбудсмена Сергея Горбачева.