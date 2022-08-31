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Образовательный омбудсмен призвал не показывать школы по ТВ

Новина українською →
Среда 31 августа 2022 15:33
Образовательный омбудсмен призвал не показывать школы по ТВ Фото: образовательный омбудсмен призвал не показывать школы по ТВ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев призвал телеканалы не показывать в эфирах учебные заведения по случаю начала учебного года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу образовательного омбудсмена Сергея Горбачева.

"Я понимаю желание телеканалов дать картинку "к началу учебного года". Но очень прошу: не показывайте учебные заведения, тем более - не указывайте их названия и местонахождение", - пишет Горбачев.

По словам образовательного омбудсмена, это необходимо в целях безопасности в условиях войны.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киеве в некоторых школах обучение будет проходить не только в две смены, но и в три.

Также недавно появился график каникул для учеников.

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