Що робити, якщо повітряна тривога застала дитину не в школі: алгоритм дій

Зокрема, якщо сигнал повітряна тривога увімкнувся, коли дитина перебуває в школі, то необхідно виконувати те, що скаже вчитель.

Що важливо знати

Якщо тривога застала дитину вдома, то потрібно:

Швидко одягнутися;

Зачинити вікна, вимкнути газ, водопостачання, електрику.

Важливо взяти "тривожний рюкзачок" і швидко йти до укриття (це може бути підвальне приміщення чи паркінг для машин);

Якщо немає змоги спуститися в укриття, або його немає поблизу, то потрібно знайти місце якомога далі від вікон. За можливості потрібно дотримуватися "правила двох стін" - зазвичай цим вимогам відповідає коридор між кімнатами;

Необхідно сісти на підлогу та накритись ковдрою чи іншими речами з головою.

Якщо повітряна тривога застала дитину надворі, то батьки мають їй пояснити, що потрібно:

Зайти в найближче укриття чи хоча б до підвалу найближчого будинку, паркінгу чи підземного переходу;

Важливо триматись на відстані від магазинів із вітринами;

Якщо укриття поблизу немає, але вже чутно звуки вибухів, потрібно впасти на землю та накрити голову руками;

Необхідно за можливості шукати заглиблення, яму, в якій можна сховатися.

Також у громадському місці під час повітряна тривога потрібно уважно слухати повідомлення адміністрації закладу, де перебуває дитина, і дотримуватись озвученої інструкції. Важливо прямувати до укриття чітко визначеним маршрутом.