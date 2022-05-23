В Украине теперь можно одновременно оформить заграничный и внутренний паспорта
С понедельника, 23 мая, в Украине запустили услугу одновременного оформления внутреннего и заграничного паспортов. Документы можно получить начиная с 14-ти лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.
"С сегодняшнего дня можно получить услугу одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта", - говорится в сообщении.
В МВД подчеркнули, что основаниями для получения услуги являются:
- оформления ID-карты впервые в 14 лет;
- при потере документов или их обмена в связи с изменением персональных данных;
Получить услугу оформления одновременного внутреннего и заграничного паспортов можно в:
- подразделениях ГМС;
- центрах обслуживания "Паспортный сервис";
- ЦПАУ.
Стоимость получения документов в течение 20 рабочих дней составляет 1105 гривен, при этом в течение 7 рабочих дней - 1583 гривны.
"В случае оформления в 14 лет впервые оплачивается только услуга оформления загранпаспорта", - говорится в сообщении.
Ранее премьер Денис Шмыгаль заявил, что проведение эксперимента предлагается установить в течение двух лет.